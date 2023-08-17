"Мы в огромном долгу перед ними": ведущий сценарист Baldur's Gate 3 надеется, что BioWare 90-х гордилась бы ими ©

Larian Studios с самого начала знала, что делает что-то, что является частью гораздо более длинной серии, любимой многими давними геймерами на ПК. Ведущий сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Смит рассказал сегодня во время подкаста PC Gamer Chat Log, что Larian никогда не упускала из виду предыдущие части серии.

«Об этом легко забыть, потому что игра уже вышла, но когда мы впервые начали работать над [Baldur's Gate 3], это были «плечи гигантов». [Baldur's Gate] была такой большой тенью», — говорит Смит. «Мы подумали:« Будем ли мы хорошо выглядеть в этой тени? Было беспокойство по этому поводу».

Смит повторяет мнение, которое он часто слышал от зрителей во время раннего доступа к Baldur's Gate 3: «Это Divinity: Original Sin 3, а не Baldur's Gate 3». D:OS2, хотя и одна из лучших ролевых игр последних лет, имела заслуженную репутацию немного яркой, глупой, и все постоянно в огне, и Baldur's Gate 3 действительно несет в себе часть этой атмосферы Larian.

Смит рассказал, что его первой любовью к ролевым играм была Ultima 7, затем Baldur's Gate, а затем BG2, которая вытеснила остальные.

«Мы сказали: «Нет, мы любим Baldur’s Gate. Мы хотим сделать Baldur’s Gate 3». И для этого была причина, потому что многие из нас выросли на этих играх».

Смит упоминает Джахейру, члена группы друидов в оригинальных играх Baldur's Gate, как самого важного персонажа для него лично. Он всегда хотел, чтобы она попала в Baldur's Gate 3 не только ради передачи факела новым героям, но и для того, чтобы поразмышлять о своем прошлом опыте с потерями, горем и тем, что значит вернуться спустя более 100 лет.

«Это очень много значит, когда я вижу, что кто-то, кто хотя бы отдаленно связан с оригинальными играми, доволен, потому что мы в огромном долгу перед ними, и мы надеемся, что они гордятся нами», — говорит Смит. «Если через 20 лет кто-нибудь возьмет наших персонажей и сделает с ними что-то, это будет потрясающе. Это действительно замечательно, что они живут так долго».