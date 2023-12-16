На создание только одних концовок в Baldur's Gate 3 ушло больше года работы

То, что Baldur's Gate 3 - игра столь же масштабная, как и любая другая, видно даже самому неопытному геймеру, но всегда интересно узнать, что стоит за проектами Larian Studios, у которой ушло больше года на создание одних только концовок. Как и в настоящей кампании Dungeons & Dragons (самой известной в мире ролевой игры), сюжет Baldur's Gate 3 может принимать самые разные повороты в зависимости от выбора игроков.
Учитывая все возможности, Larian Studios создала около 17 000 концовок для первой версии игры, просчитав все возможности, открывающиеся перед игроками в отношении других персонажей, сцен, антагонистов и прочего.
Количество концовок возросло еще больше благодаря последним патчам, которые, частично учитывая отзывы общественности, позволили усовершенствовать повествовательную часть игры, добавив в Baldur's Gate 3 еще больше концовок. Это действительно огромный объем работы, который можно оценить благодаря очень длинному (и красивому) интервью IGN US с Larian Studios.
Описывая работу над каждым отдельным персонажем, изучая уровень "плохости" самых злых сюжетных линий и другие аспекты Baldur's Gate 3, Свен Винке и его команда рассказали, сколько времени ушло только на написание концовок игры.
"То, что сделано в эпилоге, и то, что вы увидели в структуре финала, даже то, какие союзники там присутствуют... сейчас это стало гораздо лучше показано в самом эпилоге, но именно он определяет, как вы закончите игру. Люди очень сосредоточены на этом моменте, но это лишь малая часть того, чем именно завершится игра. Когда мы говорили о развязке, у нас была целая команда, которая больше года работала только над финалом и дескрипторами".
Baldur's Gate 3 уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но, по словам руководителя Larian, в Xbox Game Pass игра точно не появится.
Только вот концовок в игре не было до выхода эпилога.
Не , как бы они были. Например если ты убил императора или потерял куб, стал абсолют или уничтожил его. Мне кажется время ушло на полировку путей к этим концовкам, а не на сами концовки. Хотя концовка разочаровало, после бос файта чуть ли не надпись конец. И спрашивается на фига ты делал выборы если половина твоих дел, не как не отражаются. Хорошо, что добавили эпилог.
В принципе верю. Казалось бы - мир маленький, но такой насыщенный - лучше бы остальные игры в открытом мире были такие же!
В плане проработка есть только одна концовка уничтожение. Контроль (любой) герой сидет на стульчики все такая дурость.
И чё? Ну а многие игроделы больше года тоже пилят какую-нибудь часть игры, и что с того? Вон сколько времени насилуется DA4 это будет означать однозначный прорыв в игре? Очевидно, что нет!
Новость ради новости. А вы ещё напишите, что Ларианы Пролог полировали более двух лет при активном участии сообщества, прислушиваясь к его мнению и отзывам! Вот это же важная составляющая! И её же недостаточно явно отмечают в ключе создания хорошей игры!