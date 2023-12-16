На создание только одних концовок в Baldur's Gate 3 ушло больше года работы

То, что Baldur's Gate 3 - игра столь же масштабная, как и любая другая, видно даже самому неопытному геймеру, но всегда интересно узнать, что стоит за проектами Larian Studios, у которой ушло больше года на создание одних только концовок. Как и в настоящей кампании Dungeons & Dragons (самой известной в мире ролевой игры), сюжет Baldur's Gate 3 может принимать самые разные повороты в зависимости от выбора игроков.

Учитывая все возможности, Larian Studios создала около 17 000 концовок для первой версии игры, просчитав все возможности, открывающиеся перед игроками в отношении других персонажей, сцен, антагонистов и прочего.

Количество концовок возросло еще больше благодаря последним патчам, которые, частично учитывая отзывы общественности, позволили усовершенствовать повествовательную часть игры, добавив в Baldur's Gate 3 еще больше концовок. Это действительно огромный объем работы, который можно оценить благодаря очень длинному (и красивому) интервью IGN US с Larian Studios.

Описывая работу над каждым отдельным персонажем, изучая уровень "плохости" самых злых сюжетных линий и другие аспекты Baldur's Gate 3, Свен Винке и его команда рассказали, сколько времени ушло только на написание концовок игры.

"То, что сделано в эпилоге, и то, что вы увидели в структуре финала, даже то, какие союзники там присутствуют... сейчас это стало гораздо лучше показано в самом эпилоге, но именно он определяет, как вы закончите игру. Люди очень сосредоточены на этом моменте, но это лишь малая часть того, чем именно завершится игра. Когда мы говорили о развязке, у нас была целая команда, которая больше года работала только над финалом и дескрипторами".

Baldur's Gate 3 уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но, по словам руководителя Larian, в Xbox Game Pass игра точно не появится.