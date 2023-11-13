Нарративный директор новой саги The Witcher поздравил разработчиков Baldur's Gate 3 с триумфом на Golden Joystick Awards

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 стала абсолютным фаворитом на церемонии награждения Golden Joystick Awards в этом году. Разработчики из Larian Studios вновь подтвердили невероятную значимость своего проекта для всей игровой индустрии, став новыми рекордсменами по количеству наград. Достижение студии не прошло мимо других известных авторов, среди которых оказался ключевой сотрудник CD Projekt RED. Автор будущей саги The Witcher лично поздравил разработчиков Baldur's Gate 3 с триумфом.
Невероятные достижения Larian Studios и значимость Baldur's Gate 3 отметил нарративный директор CD Projekt RED Филип Вебер, который ранее участвовал в создании сюжетов для The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а теперь возглавляет разработку новой The Witcher.
Филип Вебер признался, что давно следит за проектами Larian Studios. По его словам, эта команда регулярно радует игроков атмосферными мирами и потрясающими историями, которые достигли нового уровня с релизом Baldur's Gate 3.
Наблюдать за играми Larian на протяжении многих лет с такой страстью, стремясь к звездам и работая над достижением цели создания идеальной ролевой игры, было потрясающе. Вы и ваша команда действительно этого заслуживаете!
— отметил Филип Вебер, нарративный директор CD Projekt RED.
Если Вебер действительно активно следит за Larian Studios и тщательно ознакомился с Baldur's Gate 3, он может заметить несколько отличных идей для новой The Witcher.
может теперь их вдохновит это на то что бы второй киберпанк стал эталоном, первый остался в душе, но хочется большего, и да не трогайте озвучку на длс, везде удалять пытаются
Позор. Настоящие разработчики, с яйцами, не стали бы лизать или подлизывать, а сделали бы лучше.
так только гопники думают) уважение к успешному труду других не есть подлизывание...
Почти все они сами могут создавать современные качественные игры даже лучше BG 3, но не делают этого, а только "проявляют уважение".
когда ты поздравляешь своего батю с днюхой, ты тоже ему под...?