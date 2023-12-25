Нарративный дизайнер Baldur's Gate 3: интересных элементов и секретов игрокам хватит еще на годы

В массивной пошаговой ролевой игре Baldur's Gate 3 от Larian Studios продолжают находить неожиданные пасхалки, продуманные секреты и другие интересные элементы даже спустя три года раннего доступа. Полноценный релиз проекта состоялся еще летом этого года, и с тех пор игроки регулярно сообщают о новых находках в игре. Как отмечает ведущий нарративный дизайнер проекта, скрытого контента в Baldur's Gate 3 игрокам хватит еще на долгие годы.

Портал Inverse взял небольшое интервью у нарративного дизайнера Baldur's Gate 3, Лоуренса Шика. Центральной темой обсуждения журналистов и разработчика стало богатое разнообразие пошаговой RPG. В Larian Studios с самого начала разработки были нацелены на то, чтобы подарить игрокам множество вариантов прохождения игры, где каждая новая попытка может сильно измениться только из-за одного нового решения.

"Люди, включая нас самих, будут открывать для себя что-то новое благодаря тому, как сделана эта игра: благодаря слоям, синергиям, взаимодействию." - отмечает Лоуренс Шик.

По словам разработчиков, сотрудники продумали невероятное количество различных вариантов развития событий, действий и сцен. Такая глубокая проработка и система последствий от решений игрока позволяют создать уникальное прохождение, где можно открыть что-то новое.

Некоторые находки игроков искренне удивляют даже самих разработчиков. В Larian Studios даже не догадывались о комбинации некоторых событий и последствиях, на которые отважились фанаты. Судя по всему, игровое сообщество Baldur's Gate 3 ожидает еще множество новых открытий, которых может стать еще больше после обновлений.