Некоторые фанаты Baldur's Gate 3 недовольны тем, что быть злым не окупается ©

Сотни фанатов Baldur's Gate 3 выразили свое разочарование отсутствием в игре наград за злодеяния. В то время как многие игроки и рецензенты хвалят Baldur's Gate 3 за ее огромный ролевой потенциал, эта недавно появившаяся критика отражает то, что некоторые варианты действий в игре гораздо более проработаны, чем другие.

Как и в случае со многими крупными успешными играми, последняя игра Larian Studios переживала своеобразный медовый месяц. Большинство отзывов об этой ролевой игре в сети были исключительно положительными до тех пор, пока игрокам не удалось хотя бы раз пройти ее продолжительную кампанию и не стали известны некоторые менее очевидные недостатки игры. Это дало повод для конструктивной критики со стороны фэндома, включая разочаровывающего поведения одного из главных антагонистов.

Еще одним примером этой тенденции может служить недавняя тема на реддит, в которой сотни игроков назвали реализацию в игре "злого" выбора в лучшем случае недостойной поощрения, а в худшем - наказанием. Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 позволяет создавать множество необычных персонажей, которые могут существенно изменить боевой опыт, многие игроки пришли к выводу, что собственно ролевой аспект игры гораздо более ограничен, а морально правильный выбор обычно оказывается гораздо более выгодным, чем альтернативный.

Дисбаланс между "добрым" и "злым" прохождением отражается не только на наградах за квесты: некоторые фанаты критикуют тот факт, что аморальность закрывает им доступ к большому количеству контента, в результате чего они прошли игру примерно за 40 часов. Для сравнения, ранее Larian подсчитала, что в среднем прохождение Baldur's Gate 3 займет не менее 75 часов.



Одним из наиболее часто приводимых фанатами примеров такого дисбаланса контента стал квест "Изумрудная роща" в первом акте, в ходе которого приключенцы могут встать на сторону беженцев из Изумрудной рощи или гоблинов. За злодеяние, совершив налет на лагерь беженцев, игрок получает одного компаньона, но при этом теряет трех других и лишается десятка уникальных предметов, пары головастиков, повышающих способности, многочисленных торговцев и множества квестов. Эта критика относится еще к периоду раннего доступа.



Фанатам, желающим получить максимум удовольствия от "злого" отыгрыша, рекомендуется действовать не столько гнусно, сколько коварно. Игра предоставляет игрокам множество возможностей отказаться от своих обещаний, поэтому согласие поступить правильно, прежде чем сделать то, что выгоднее, часто оказывается более полезным, чем комичное злодейство.