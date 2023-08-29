Некоторые фанаты Baldur's Gate 3 недовольны тем, что быть злым не окупается

Сотни фанатов Baldur's Gate 3 выразили свое разочарование отсутствием в игре наград за злодеяния. В то время как многие игроки и рецензенты хвалят Baldur's Gate 3 за ее огромный ролевой потенциал, эта недавно появившаяся критика отражает то, что некоторые варианты действий в игре гораздо более проработаны, чем другие.
Как и в случае со многими крупными успешными играми, последняя игра Larian Studios переживала своеобразный медовый месяц. Большинство отзывов об этой ролевой игре в сети были исключительно положительными до тех пор, пока игрокам не удалось хотя бы раз пройти ее продолжительную кампанию и не стали известны некоторые менее очевидные недостатки игры. Это дало повод для конструктивной критики со стороны фэндома, включая разочаровывающего поведения одного из главных антагонистов.
Еще одним примером этой тенденции может служить недавняя тема на реддит, в которой сотни игроков назвали реализацию в игре "злого" выбора в лучшем случае недостойной поощрения, а в худшем - наказанием. Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 позволяет создавать множество необычных персонажей, которые могут существенно изменить боевой опыт, многие игроки пришли к выводу, что собственно ролевой аспект игры гораздо более ограничен, а морально правильный выбор обычно оказывается гораздо более выгодным, чем альтернативный.
Дисбаланс между "добрым" и "злым" прохождением отражается не только на наградах за квесты: некоторые фанаты критикуют тот факт, что аморальность закрывает им доступ к большому количеству контента, в результате чего они прошли игру примерно за 40 часов. Для сравнения, ранее Larian подсчитала, что в среднем прохождение Baldur's Gate 3 займет не менее 75 часов.
Одним из наиболее часто приводимых фанатами примеров такого дисбаланса контента стал квест "Изумрудная роща" в первом акте, в ходе которого приключенцы могут встать на сторону беженцев из Изумрудной рощи или гоблинов. За злодеяние, совершив налет на лагерь беженцев, игрок получает одного компаньона, но при этом теряет трех других и лишается десятка уникальных предметов, пары головастиков, повышающих способности, многочисленных торговцев и множества квестов. Эта критика относится еще к периоду раннего доступа.
Фанатам, желающим получить максимум удовольствия от "злого" отыгрыша, рекомендуется действовать не столько гнусно, сколько коварно. Игра предоставляет игрокам множество возможностей отказаться от своих обещаний, поэтому согласие поступить правильно, прежде чем сделать то, что выгоднее, часто оказывается более полезным, чем комичное злодейство.
Ну если вырезать всех неписей во всех трёх актах и залутаться с их трупов то ещё как окупается.))
Я лутаю тока нападающих на меня, уже давно перевес лютый, снял ограничение, бабла навалом, торговцев мало, сразу их обчищаю до нуля.
Быть злым всегда приносило временное богатство, а в долгосрочной перспективе это саморазрушение и окружающие отвернутся или подставят
Удивительное открытие - сокращать популяцию мирных НПС - сокращать количество квестов, торговцев и игровых возможностей. Кто бы мог подумать?! Невероятно!!! Ничего ведь не предвещало!
Так при добром прохождении ты тоже сокращаешь поголовье НПС только с другой стороны гений. Ты вообще хоть игру то запускал?)
Уж не знаю, насколько я гений, но читать я умею - "сокращать популяцию мирных НПС".
Ну это понятно, просто если в том же квесте про друидов их вырезать и помочь гоблинам или тифлингам, то надо не просто убрать "добрые" квесты, а дать больше квестов от гоблинов или тифлингов, а их видимо нет (играл за добро).
Так в том и проблема, есть два лагеря друиды с тифлингами и гоблины с Абсолют,
Если стать на сторону первых - будет 3 возможных напарника, доп личинки, много торговцев и доп квестов
Если стать на сторону вторых - будет 1 возможный напарник, нет доп личинок, меньше торговцев и ещё меньше доп квестов, друиды с тифлингами в данном случае для тебя не "мирные NPC"
Тифлинги и друиды становятся "немирными" только если ты сам по сюжету их таковыми сделаешь, а гоблины с Абсолют по этому же сюжету - твои враги и вполне хотят тебя убить. Это ведь не стандартный выбор в каком-нибудь рпгешном квесте между двумя сторонами, каждая из которых к тебе нейтральна и ты выбираешь по симпатиям. Поэтому странно вовсе не то, что не дают какие-то квесты или компаньонов взамен, а то, что вообще существует возможность зачем-то вырезать мирное поселение, объединившись со своими врагами и получить полное нифига.
А где окупается? Я вот не вспомню ни одну игру, где злой путь был бы хоть примерно равным по наградам и контенту добрый,буквально навязывают путь героя. Масс эффект не всчет, там разница буквально в паре диалогов будет и парагон не злодей, а мудак.
Пилларс, Тирани, Пасфайндер из головы если брать и только црпг)
Overlord, Fable, Kotor, Tyranny, Pathfinder, DAO
Overlord и Tyranny сразу про злодеев и без выбора добряка, так что мимо,в Fable и Pathfinder не окупается,в DAO есть мощная злая плюшка с магией крови,остальное выгоднее добряком,вот в Kotor да,компания за злодеев интересная,и я как раз про неё забыл.
Старая республика,особенно 2 часть
А в DAO можно с самого начала убивать серых стражей и топить за порождения тьмы?
Ну так в этом и прикол , можно убить любого персонажа в игре , и игра на этом не закончится , просто изменится ход событий , что как бы логично)
Реализм подвезли:) Правда до этого вывода некоторые доходят поздновато, всю молодость пуская слюни на "успешных эгоистов".
Но в рамках игры, действительно стоит предоставить отдачу от любого отыгрыша, даже злого.
Одним из наиболее часто приводимых фанатами примеров такого дисбаланса контента стал квест "Изумрудная роща" в первом акте, в ходе которого приключенцы могут встать на сторону беженцев из Изумрудной рощи или гоблинов. За злодеяние, совершив налет на лагерь беженцев, игрок получает одного компаньона, но при этом теряет трех других и лишается десятка уникальных предметов, пары головастиков, повышающих способности, многочисленных торговцев и множества квестов. Эта критика относится еще к периоду раннего доступа.
Ну у меня подгорело после фикса когда мне заявили что извиняйте, но перса ты не получишь, только по тёмному пути, а то что ты его оглушил это не важно он всё равно считается мёртвым, а не без сознания)
Торговцы есть по обе стороны, добрые напарники не обязательно покинут группу, уникальных предметов много и в тех же трупах добряков.
Преувеличенная проблема.
Я бы сказал темный путь не подразумевает вырезать всех(по крайне мере сразу),никто не мешает вначале помочь тем же тифлингам в роще,а после их вырезать всех.
Ну да, пользуешься добротой, а потом предаёшь) Тем более не понятно из-за чего переживать.