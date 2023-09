Некоторых из самых знаковых и культовых персонажей PlayStation воссоздали в Baldur's Gate 3 ©

Baldur's Gate 3 получает отличные отзывы - на Metacritic она является самой рейтинговой игрой 2023 года на ПК и PS5. Недавно игра от Larian Studios дебютировала на консолях нового поколения от Sony, и в честь этого события PlayStation UK подготовило для геймеров небольшой сюрприз. У тех, кто когда-либо задавался вопросом, как могут выглядеть знаменитые персонажи игр PlayStation в Baldur's Gate 3, появилась отличная возможность узнать это.

Как хорошо известно поклонникам Baldur's Gate 3, в игре имеется обширный редактор персонажей. Он позволяет обойтись без традиционных ползунков настройки и выбрать готовые модели, которые затем можно приукрасить по своему усмотрению. Благодаря такому подходу персонажи выглядят более правдоподобно.

В Twitter/X появилось сообщение PlayStation UK, в котором мы можем увидеть, как выглядят Кратос (God of War), Элой (Horizon Zero Down и Horizon Forbiden West), Элли (The Last of Us) и Фрея (God of War) в Baldur's Gate 3, созданные в редакторе игровых персонажей Larian Studios. Как можно заметить, внешне они чем-то напоминают известных персонажей из игр Sony. Таким образом, у поклонников PlayStation появилась возможность воссоздать с помощью редактора Baldur's Gate 3 и многие другие иконы игровой вселенной Sony.

Хотя это партнерство не является официальным, в студии тщательно продумали, каким будет игровой процесс для поклонников PS5. По словам создателей RPG, игра с самого начала создавалась с расчетом на то, что она будет хорошо работать на консоли Sony.

Пока мы ждем, что же нового придумает сообщество для ролевой игры Larian Studios, получившей множество наград, стоит добавить, что, по данным Digital Foundry, графически она выглядит как PC-версия на ультра настройках.