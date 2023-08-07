Неофициальный фоторежим для Baldur's Gate 3 получил одобрение от геймдиректора ролевой игры ©

В Baldur's Gate 3 нет фоторежима, но многие бы хотели, чтобы он был. В игре есть несколько отличных кинематографических моментов и несколько красивых фонов, которые хотелось бы изучить поближе, чем это позволяет сделать клавиша скриншотов в Steam. К счастью, один моддер решил продемонстрировать, насколько хорошо могут выглядеть некоторые фэнтезийные фотографии.

Инженер-программист и знаток фоторежимов Франс Боума (Frans Bouma) сообщил на прошлой неделе, что он внес несколько изменений в свой инструмент камеры для раннего доступа. Результаты получились потрясающими: есть несколько великолепных портретов персонажа автора - внушительного эльфа с боевыми шрамами.

Есть также несколько отличных пейзажных снимков, которые действительно демонстрируют освещение игры. Лучи подчеркивают насколько хорошо может выглядеть Baldur's Gate 3.

Скриншоты Боумы настолько хороши, что привлекли внимание и заслуженную похвалу директора игры Baldur's Gate 3. Свен Винке (Sven Wincke) высказал свое восхищение этими работами, и хотя это не обязательно означает, что в будущем мы получим фоторежим Baldur's Gate 3, несомненно, такое внимание может быть только хорошей новостью.

Если вы хотите сами воспользоваться инструментами Bouma, вы можете получить доступ к ним через платный Patreon, а также узнать больше о самих инструментах на сайте Боума.