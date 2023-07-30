Неофициальный редактор персонажей Baldur's Gate 3 позволяет заранее попробовать билды

Созданный фанатами редактор персонажей Baldur's Gate 3 — идеальный способ подготовиться к релизу, так как прямо сейчас он расскажет вам обо всех деталях вашей расы и подрасы.
Если вы хотите приступить к созданию своего персонажа Baldur’s Gate 3 до выхода игры для ПК на следующей неделе, SmokkeHearb создал специальный конструктор персонажей.
«Я изо всех сил старался добавить все, что есть в раннем доступе и/или было изменено/подтверждено к выпуску», — пишет SmokkeHearb. «Вещи, которые не были подтверждены, я взял из «Руководства игрока. Если вы, ребята, сочтете это удобным, я буду обновлять его, а также попробую добавить новые функции. Спасибо!»
Пока все, что вам нужно сделать, это выбрать расу и подрасу, после чего вы получите информацию об их знаниях, баллах способностей, особенностях расы и чертах подрасы. Так что, если вы ищете быстрый и простой способ узнать все, что вы можете о желаемой расе, это быстрый и простой способ. сделать это.
Хотя инструмент BG3 сейчас довольно простой, он по-прежнему является эффективным способом заранее протестировать ваши базовые сборки персонажей.
Ух ждать уже нет сил...)
Бесполезная игрушка построенная на предположениях. Польза нулевая.