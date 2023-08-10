Нет, 100-миллиардного иска по Baldur's Gate 3, утверждающего, что игра слишком хороша, не существует ©

Сообщения о судебном иске против Baldur's Gate 3 распространяются по соцсетям после того, как "сатирик" в тиктоке заявил, что на игру подали в суд за то, что она слишком хороша.



Источником заявления об иске к Baldur's Gate 3 стал тикток-аккаунт Gaming with Stazima, в котором прослеживается тонкая грань между самопровозглашенной "сатирой" и откровенной дезинформацией. Ролик "шутит" о том, что несколько крупных разработчиков, включая Ubisoft, Activision-Blizzard и EA, подали в суд на Larian за "клевету на игровую индустрию".



В видеоролике прокручивается письмо, которое практически можно принять за юридический документ. Далее в письме утверждается, что Larian подняла планку настолько высоко, что ожидания игроков теперь будут нереальными, и что компании, подавшие иск, хотят взыскать со студии 100 млрд. долларов.

Само собой разумеется, что иск по Baldur's Gate 3 не соответствует действительности. Gaming with Stazima заявил, что видеоролик и письмо, которое он написал в качестве реквизита, являются "сатирическими". Если вы еще сомневаетесь, подумайте о том, что большинство крупных разработчиков игр, вероятно, не захотят соглашаться с иском, в котором утверждается, что они не способны создать игру, определяющую индустрию. Даже если бы они и согласились, доказать, что ожидания игроков были безвозвратно изменены спустя всего неделю после выхода Baldur's Gate 3, было бы довольно сложно.



Конечно, нельзя отрицать, что Baldur's Gate 3 - отличная игра, и уже много раз обсуждалось, как она подняла планку для ролевых игр в широте и глубине.