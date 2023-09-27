Newzoo: Россия заняла второе место по количеству игроков Baldur's Gate 3

Компания Newzoo опубликовала исследование о пользовательской аудитории игры Baldur's Gate 3, в соответствии с которым Россия заняла второе место в мире по количеству активных игроков за месяц. В данном рейтинге РФ уступила только США, в то время как Великобритания заняла последнее место.
Интересно, что исследование не предоставило конкретных числовых данных, а лишь представило топ-3 стран по активным пользователям. Тем не менее, оно также отметило, что в среднем игроки проводят около 30 часов в месяц в мире Baldur's Gate 3. Кроме того, RPG от Larian Studios стала самой прибыльной игрой в США и Великобритании в августе 2023 год
В августе выделялись не только Baldur's Gate 3, но также и другие игры, которые продемонстрировали отличные результаты. Среди них Armored Core 6: Fires of Rubicon, Remnant 2, Counter-Strike: Global Offensive и BattleBit Remastered.
Я скачал пиратку еще в раннем доступе - поиграл.
Вышла - купил.
На сколько не мой формат игр, но тут реально стоило поддержать.
На фоне других игр это шедевр. но стоит понимать что игра вышла сырая и меня задолбили минусами тут за ее критику.
походу компании, которые ушли с нашего рынка не "отказались от незначительного сегмента", а "реально соснули и потеряли прибыль"
а че толку? один условный игрок из америки/европы принесет прибыли больше, чем 20 игроков из россии