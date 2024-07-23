Нил Ньюбон хочет снова вернуться к роли Астариона из Baldur's Gate 3

Актер Нил Ньюбон, исполнивший роль Астариона в Baldur's Gate 3, хотел бы повторить свою роль, если бы у него была такая возможность, но он также готов к новой работе с другими крупными компаниями, занимающимися видеоиграми.

Хотя Ньюбон сыграл множество персонажей, включая Элайджу Камски и Гэвина Рида в Detroit: Become Human, Карла Гейзенберга в Resident Evil и Зеона в Xenoblade Chronicles 3, именно вампир из Baldur's Gate 3 поднял талантливого актера на новую высоту, и теперь его имя в центре внимания; поможет ли это ему сотрудничать со своими любимыми командами?

В интервью BAFA Ньюбон рассказал о своей любви к Астариону после того, как его спросили о дальнейших карьерных целях после завершения работы над Baldur's Gate 3.

Честно говоря, я бы с удовольствием снова сыграл Астариона в каком-нибудь виде. Я бы с удовольствием это сделал. Это было бы здорово. Живое действие или игра, мне все равно». Реклама какого-нибудь виноградного сока, не знаю, что угодно.

Ньюбон также заявил, что сыграл бы любого персонажа в Baldur's Gate 3, потому что сюжет игры поразил его с самого начала, он даже готов сыграть «гоблина с пинтой пива», чтобы стать частью проекта Larian Studio.

Говоря о командах, с которыми он хотел бы работать в будущем, Ньюбон сказал, что его заинтересует любой качественный персонаж, который позволит ему весело провести время, и продолжил: «Определенно есть люди, с которыми я хотел бы поработать. Я бы хотел поработать с Santa Monica, Insomniac, Naughty Dog и Bethesda. Я обожаю Fallout».