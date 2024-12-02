Нил Ньюбон, исполнитель роли Астариона в Baldur's Gate 3, благодарен видеоиграм - они спасли его карьеру

У актера Нила Ньюбона состоялось интервью для Ginx TV, в котором он рассказал о том, как видеоигры спасли его актерскую карьеру.

По словам Ньюбона, спасением для него стало появление мокапа - технологии захвата движения. Одной из проблем, с которой сталкивался Ньюбон при попытке получения роли в кино или театре была необходимость обладания соответствующей внешности, что в случае с видеоиграми и мокапом не было препятствием.

Актер узнал о мокапе из статьи PC Gamer, в которой рассказывалось про Кили Хоуз, которая озвучивала Лару Крофт. После этого Ньюбон задумался о том, чтобы попробовать себя в этом направлении:

Я был в ужасном состоянии: 2008-й год был еще ничего, но в 2009-м я сказал себе: "Я больше не могу этим заниматься". Игры спасли меня.



Я не знал, что это такое. Никто никогда об этом не говорил. У меня не было знакомых, которые бы работали с этим. Но я подумал: это что-то в духе театра и кино. Я решил: "Не знаю получится ли, но стоит попробовать. Все равно, возможно, мне придется бросить актерскую карьеру, так почему бы не попытаться связаться с компанией Audio Motion?"

После этого Ньюбон обратился в Audio Motion и получил прослушивание на роль в Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier, что и стало началом его актерской карьеры в игровой индустрии. С тех пор актер получил роли в Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Village, а его главным успехом стала роль Астариона в недавней Baldur's Gate 3 - благодаря ней он получил награды на The Game Awards и Golden Joystick Awards за лучшую актерскую работу.

Судя по всему Ньюбон полностью доволен тем, чего он достиг благодаря видеоиграм и не собирается уходить из игровой индустрии. Недавно актер принял участие в фанатском моде Fallout: London, а так же говорит, что если ремейк Final Fantasy 8 когда-нибудь увидит свет, то он хотел бы получить в нем роль Сейфера.