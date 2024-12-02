Нил Ньюбон, исполнитель роли Астариона в Baldur's Gate 3, благодарен видеоиграм - они спасли его карьеру

У актера Нила Ньюбона состоялось интервью для Ginx TV, в котором он рассказал о том, как видеоигры спасли его актерскую карьеру.
По словам Ньюбона, спасением для него стало появление мокапа - технологии захвата движения. Одной из проблем, с которой сталкивался Ньюбон при попытке получения роли в кино или театре была необходимость обладания соответствующей внешности, что в случае с видеоиграми и мокапом не было препятствием.
Актер узнал о мокапе из статьи PC Gamer, в которой рассказывалось про Кили Хоуз, которая озвучивала Лару Крофт. После этого Ньюбон задумался о том, чтобы попробовать себя в этом направлении:
Я был в ужасном состоянии: 2008-й год был еще ничего, но в 2009-м я сказал себе: "Я больше не могу этим заниматься". Игры спасли меня.
Я не знал, что это такое. Никто никогда об этом не говорил. У меня не было знакомых, которые бы работали с этим. Но я подумал: это что-то в духе театра и кино. Я решил: "Не знаю получится ли, но стоит попробовать. Все равно, возможно, мне придется бросить актерскую карьеру, так почему бы не попытаться связаться с компанией Audio Motion?"
После этого Ньюбон обратился в Audio Motion и получил прослушивание на роль в Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier, что и стало началом его актерской карьеры в игровой индустрии. С тех пор актер получил роли в Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Village, а его главным успехом стала роль Астариона в недавней Baldur's Gate 3 - благодаря ней он получил награды на The Game Awards и Golden Joystick Awards за лучшую актерскую работу.
Судя по всему Ньюбон полностью доволен тем, чего он достиг благодаря видеоиграм и не собирается уходить из игровой индустрии. Недавно актер принял участие в фанатском моде Fallout: London, а так же говорит, что если ремейк Final Fantasy 8 когда-нибудь увидит свет, то он хотел бы получить в нем роль Сейфера.
Сам Ньюбон в каком-то интервью говорил, что к моменту, когда он решил попробовать себя в озвучке, он был по уши в долгах, в озвучку пошел от отчаяния, и именно игры неожиданно стали его спасением (особенно после озвучки Хейзенберга).
Вообще прикольный мужик, очень душевный и с хорошим чувством юмора. И частенько знакомится с партнерами по озвучке в весьма забавных ситуациях, о чем даже на интервью многие журналисты шутят, типа, "давайте же узнаем очередную курьезную историю о том, как вы познакомились с <имя актера>".
Классный чувак и заслуженно получил награды. Ждем его в новых ролях.
Он сейчас озвучивает Фибоначи в Warframe, и будет озвучивать Лейтенанта Водяного.
Также озвучивал персонажа Barry the Boat в моде Fallout: London.
А вообще я рад что человек понял к чему у него талант, ведь не часто встречаются актеры который дают персонажам в играх настолько душевную озвучку что ты ощущаешь что мир игры преображается только от таких людей более глубже и интересней!
Ага. Только он соевый. Неоднократно публично выражал поддержку алфавитным людям, различным гендерам и трансвеститам. Плюс его корёжило от победы Трампа, как типичного соевика. Достаточно в описание его твич канала зайти чтобы всё понять о нём. Типичная соя.
Актер он действительно хороший и как человек (в отрыве от всех этих соевых взглядов) оставляет положительное впечатление. А что до сои... ну тут увы, не он один такой, но хотя бы ничем в обычных инакомыслящих не швыряется (по крайней мере, в адрес игроков или коллег он вроде не высказывался плохо в разрезе запрещенных в РФ тем).
Мне он еще в образе Индианы Джонса видится подходящим, и, думаю, в каком-нибудь обширном мире типа Вахи ему тоже нашлось бы применение, там колоритных персонажей - вагоны. Подождем - увидим) вернее, услышим.
Вы сговорились с шазу что-ли.Он это говорит чуть ли не на каждом интервью.Пишете как будто этой новости два дня.
Мне тоже показалось что я читал об этом ещё во время выхода Детройда
ну и хорошо, что так случилось. Астарион в его исполнении просто бесподобен.
Чувак реально заслужил всю похвалу. то как он отыграл Астариона - это просто актер от Бога! Оч. рад за него )
Тот случай, когда все забывают,чт оон гей, джае гомоыобы. Специально ли...
А то прям смешно - везде визжат про поветски, но вот вам октрытый гей - и все его хвалят, но не хвалят,что он из ЛГБТ.
Я на всякий дату новости перепроверил, а то он это говорил год назад)
Тут правильней будет сказать не "спасли актерскую карьеру", а "дали работу". Все-таки актерскую карьеру большинство представляет себе иначе, в виде популярных фильмов, где актер может показать самого себя, так сказать, во всей красе. А в играх, озвучке мультфильмов, аудиоспектаклях особо не развернуться, лица не видно, максимум движения и голос, да и уровень популярности совсем не тот - многие могут даже не знать имени актера, их привлекает исключительно нарисованный персонаж. Но что у него с внешностью-то не так для ролей? Понятно, что с возрастом все мы не свежеем, но он в неплохой форме, в молодости был вполне универсальный, традиционно привлекательный типаж, мог бы одинаково играть и героев-любовников, и злодеев, хотя у него скорее злодейский тип. Ну бывает, не сложилось.
В смысле ЛГБТ-актер? Он в 2023 женился, причем это его второй брак.. Хз откуда взялось заблуждение про его гейство. Не неси хрень)
И чо ? Не он, так кто нибудь другой озвучил бы. Тоже мне новость
Так можно сказать за кого угодно...
ну вот поэтому и ценность новости нулевая
Ну тебе да, другим нет.