Новая злая концовка в Baldur's Gate 3 появится в восьмом патче

В восьмом крупном обновлении в Baldur's Gate 3 появится еще одна злая концовка - об этом рассказали участники в закрытом тестировании патча.

В новой концовке главный герой может вырвать личинку иллитида и уничтожить, при этом не пострадав. Далее есть два варианта развития событий: герой уходит в одиночку, бросая спутников или вместе с ними.

Про существование концовки было известно давно - она появилась в Baldur's Gate 3 вместе с седьмым патчем, но оставалась скрытой. Сама концовка осталась прежней - в обоих вариантах развития событий анимации выглядят почти так же, как в версии из седьмого патча.

У восьмого патча для Baldur's Gate 3 пока нет даты выхода, ожидается, что его тестирование завершится в ближайшее время.