Новая злая концовка в Baldur's Gate 3 появится в восьмом патче

В восьмом крупном обновлении в Baldur's Gate 3 появится еще одна злая концовка - об этом рассказали участники в закрытом тестировании патча.
В новой концовке главный герой может вырвать личинку иллитида и уничтожить, при этом не пострадав. Далее есть два варианта развития событий: герой уходит в одиночку, бросая спутников или вместе с ними.
Про существование концовки было известно давно - она появилась в Baldur's Gate 3 вместе с седьмым патчем, но оставалась скрытой. Сама концовка осталась прежней - в обоих вариантах развития событий анимации выглядят почти так же, как в версии из седьмого патча.
У восьмого патча для Baldur's Gate 3 пока нет даты выхода, ожидается, что его тестирование завершится в ближайшее время.
Гротескно добрые или злые персонажи и концовки - как это банально. Лучше бы добавили адекватную, продуманную и правдоподобную концовку
С массовой оргией добавят в "последнем издании".
Лучше бы добавили последствия оголтелого поглощения личинок. А то кроме пары реплик от сопартийцев и изменения внешности никакого влияния.
Согласен. Меня это тоже напрягло). Прям халтура с самого раннего доступа и всего послед. периода: с личинкой есть множество халявных сверхспособностей и никакой платы/кары за это, а без неё - никакого вознаграждения за отказ от использования или альтернативы в способностях/поддержке. Нет никакого смысла в воздержании от их использовании - и это-то в RPG!
Меня это при первом прохождении вообще ошарашило - у меня личинок был полный сундук + подгон от Императора, в начале третьей главы мой ГГ самоотверженно жрет их, и... товарищи по лагерю легко делают то же самое, даже Лизка, которая первая должна тебе голову снести за такое. И до самой финальной битвы включительно никто и никак не комментирует ни зоопарк живности в твоей голове, ни изменение внешности после императорской личинки. Очень странное впечатление оставило, до последнего была надежда, что вот сейчас-то в сцене после титров моего ГГ рас3,14дорасит щупальцами во все стороны, но нет.
И что плохого освободится от этой хрени ? Я в первом прохождении даже ни разу способности личинки не качал
Ничего плохого. Просто злой ГГ становится "самостоятельным" злодеем без влияния извне, а не простой марионеткой. Плохо вот то, что, как выше писали, нет смысла не жрать эти личинки - игра тебя вообще никак не поощряет и не наказывает в этом аспкете.
Лариан лучшие! Жду новую обнову и начну новое прохождение!
О господи, они продолжают добавлять новые куски сюжета(концовки). Ну никакого уважения к своей аудитории. Если разрабы элементарно не закончили ВСЕ концовки, тогда зачем они вышли из раннего доступа и объявили о полной готовности игры? Я считаю, что это обман и не уважение. Нельзя так поступать. Неужели нельзя было сначала доделать все концовки? А выход из раннего доступа потом? Это позор! Мне не нравится такой подход к разработке.