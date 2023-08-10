Вышло новое обновление 2.1 для Baldur's Gate 3, которое исправляет проблему со слишком большим размером файлов сохранений. Larian сообщила, что "многие из вас делали в Baldur's Gate 3 так много, что некоторые из ваших персональных баз данных "истории" стали слишком большими". Эти базы данных - место, где хранятся ваши внутриигровые решения и действия, но оказалось, что некоторые игроки делали так много, что заполняли их полностью.
Чтобы решить эту проблему, Larian решила сделать базы данных "бесконечными". Это не означает, что ограничений нет вообще, но теперь они устанавливаются на аппаратном, а не на программном уровне - Larian объясняет, что истинный размер базы данных "бесконечен настолько, насколько хватит места для хранения", поэтому при желании можно заполнить SSD данными, если хотите, но при этом вы не сломаете игру.
Кроме того, в данном обновлении восстановлено кросс-сохранение. Несмотря на то, что до выхода PS5-версии игры оставалось еще несколько недель, эта функция вызывала проблемы при запуске. Larian временно отключила эту функцию, будучи уверенной в том, что никто ничего не потеряет, но теперь она восстановлена. Наконец, команда подтвердила, что хотфикс 3 "в настоящее время находится в печи и будет включать в себя дополнительные исправления в ближайшем будущем".
Новое обновление для Baldur's Gate 3 предотвращает слишком большой размер файлов сохранений©
Вышло новое обновление 2.1 для Baldur's Gate 3, которое исправляет проблему со слишком большим размером файлов сохранений. Larian сообщила, что "многие из вас делали в Baldur's Gate 3 так много, что некоторые из ваших персональных баз данных "истории" стали слишком большими". Эти базы данных - место, где хранятся ваши внутриигровые решения и действия, но оказалось, что некоторые игроки делали так много, что заполняли их полностью.
я их удаляю перед выходом из игры, сейфов становится полно за 3-5 часов игры
в настройках есть максимальное количество авто и быстрых сохранений, я поставил 5 авто и 10 быстрых
бесконечное количество ручных , 10 автосейвов , 10 сейвов после заданий ( самозаписывающихся по кругу) - идеальный шаблон
F5 F9 👉👈
F5 F8))
Говорится не про количество отдельных файлов в папке сохранения, а про те записи что хранятся в каждом файле. До патча например было ограничение 10к(естественно там больше) записей на одно прохождение, а после патча этого ограничения нет, и файл сохранения ограничен только местом на диске.
Благо на торренте можно докачать только изменённые файлы.
Не ожидал, что саму игру раздуют до +100gb, не наблюдал специально за игрой до релиза. Пожалуй стоит ещё пару лет её не замечать, ведь по традиции столько и допиливается игра от Larian, тем более, что это совсем другой масштаб в сравнении с недостроем D:OS2.