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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 685 оценок

Новое обновление системы Xbox направлено на решение проблем с сохранением игры Baldur's Gate 3, но игроки недовольны

monk70
Новости

Microsoft выпустила новое обновление системы Xbox, целью которого является решение довольно неприятных проблем с сохранением игры Baldur’s Gate 3. Однако, многие игроки все еще сообщают о проблемах после установки обновления. В большинстве комментариев упоминается, что игра вообще не загружается или вылетает при запуске новой игры. Ниже мы включили некоторые комментарии игроков:

«Все еще не работает. Обновил консоль, попробовал игру, все равно вылетает, перезагружаю консоль, все равно вылетает?», - пишет один из пользователей X.

Другой игрок пишет:

«Это ничего не исправило, я потерял сохранения и все равно вылетает каждый раз, когда начинаю новую игру,».

По словам другого игрока Xbox, перекрестные сохранения не синхронизируются, и игра продолжает вылетать после установки обновления.

«Это ни черта не исправило, мои перекрестные сохранения не синхронизируются, и моя игра ВСЕ ЕЩЕ вылетает, когда я начинаю новую игру. Я хочу вернуть деньги, поскольку в игру буквально невозможно играть».

Разработчик Baldur’s Gate 3 Larian Studios повторно опубликовал сообщение из официальной учетной записи службы поддержки Xbox, но не прокомментировал, действительно ли оно решает очевидные проблемы.

Baldur's Gate 3 доступна по всему миру для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

ждем дальнейших обновлений, жаль ребят

1
Нестор Бескибалов

Интересно ... что может вызвать проблему?

0
Pimba

Microsoft.

1
Usurper

Это же Иксбокс, отвал какого-нибудь чипа.

-5