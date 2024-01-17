Новое обновление системы Xbox направлено на решение проблем с сохранением игры Baldur's Gate 3, но игроки недовольны

Microsoft выпустила новое обновление системы Xbox, целью которого является решение довольно неприятных проблем с сохранением игры Baldur’s Gate 3. Однако, многие игроки все еще сообщают о проблемах после установки обновления. В большинстве комментариев упоминается, что игра вообще не загружается или вылетает при запуске новой игры. Ниже мы включили некоторые комментарии игроков:
«Все еще не работает. Обновил консоль, попробовал игру, все равно вылетает, перезагружаю консоль, все равно вылетает?», - пишет один из пользователей X.
Другой игрок пишет:
«Это ничего не исправило, я потерял сохранения и все равно вылетает каждый раз, когда начинаю новую игру,».
По словам другого игрока Xbox, перекрестные сохранения не синхронизируются, и игра продолжает вылетать после установки обновления.
«Это ни черта не исправило, мои перекрестные сохранения не синхронизируются, и моя игра ВСЕ ЕЩЕ вылетает, когда я начинаю новую игру. Я хочу вернуть деньги, поскольку в игру буквально невозможно играть».
Разработчик Baldur’s Gate 3 Larian Studios повторно опубликовал сообщение из официальной учетной записи службы поддержки Xbox, но не прокомментировал, действительно ли оно решает очевидные проблемы.
Baldur's Gate 3 доступна по всему миру для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
ждем дальнейших обновлений, жаль ребят
Интересно ... что может вызвать проблему?
Microsoft.
Это же Иксбокс, отвал какого-нибудь чипа.