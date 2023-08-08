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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.1 2 371 оценка

Новость о верификации Baldur's Gate 3 для Steam Deck расстроила владельцев консолей Xbox

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4efy
Новости

Нашумевшая пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 вызвала волну раздоров в геймерском сообществе. Недавно объявленный статус "Полностью совместима" на Steam Deck вызвал негодование среди пользователей Xbox, особенно тех, кто ждет порта для Xbox Series X|S. В то время как PlayStation 5 получит игру в сентябре 2023 года, обладателям консолей же Xbox придется подождать.

Larian Studios заявили о намерении выпустить Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S в 2024 году, но официальные планы пока не раскрыты из-за возникших трудностей, в особенности на Xbox Series S. Разработчики столкнулись с проблемами, связанными со внедрением локального кооперативного режима.

Ситуация вызвала недовольство среди пользователей Xbox, которые выразили разочарование и даже гнев в социальных сетях. Обостренные дискуссии разгорелись вокруг вопроса о возможностях консолей Xbox Series S и о необходимости соблюдения паритета между платформами. Будущее развитие Baldur's Gate 3 на разных консолях остается предметом живых обсуждений, а разработчики подчеркнули, что активно работают над устранением проблем и обновлениями, чтобы удовлетворить ожидания игроков.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
IY1982

Пусть биллибои все свои вопросу задают своему идолу, кумиру и Богу в одном лице Фильке-балаболу. Это его решение о выпуске одного из главных тормозов гейминдустрии - XSS

2
Mad_cloud

Xbox как обычно не везёт .

-2
warp 37

Чем не везёт Xbox? Самой крупной линейкой игр в этом году или тем, что меньше чем через месяц эксклюзивом выходит главная игра года, да ещё и входящая в подписку?

3
Balmont92 warp 37

Baldur's Gate 3 не выйдет через месят на xbox, а в gamepass тем более. Выйдет забагованная шляпа про космос.

-1
tvorog8088 warp 37

Игра года 30 кадров с просадками, даже на выставке испугались показать)))

2
Kenn1y warp 37

Главная игра года уже вышла неделю назад и ничего годного вроде не будет уже да и один фиг у большинства тех, кто зависает в игры, есть как минимум все старшие консоли и ПК.

-2
TRADS80

Нахер этот коробокс, целуйте ноги Сони насекомые.

-3
warp 37

А что мешает играть на Steam Deck? Он гораздо удобнее ПК и консолей вместе взятых.

Тем более, Larian уже объясняли, что проблемы из-за сплитскрина - а на Deck он как раз не нужен вовсе.

-4
evil_capcha

Он слабее пк лол, да и игра весит дофига

1
BrokVud

Например, отсутствие у владельцев "коробок" Steam Deck, может быть довольно серьезным препятствием.

5
kotasha

Тебя на Steam Deck заело? Не каждому нужна портативка чтобы лупится в маленький экран.

3
warp 37 BrokVud

Ну тогда тоже надо закатывать истерику из-за того, что The Last of Us: Part 1 не вышла на Xbox.

0
BrokVud warp 37

Кто-то может и закатывает, но "кино" на вечер и настоящая, огромная игра - вряд ли конкуренты в данном случае))

0