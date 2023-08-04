Новый пункт лицензионного соглашения Baldur's Gate 3 обязует вас отказаться от права на сделку с темными существами ©

Большинство людей, вероятно, пролистали лицензионное соглашение, но один из участников сабреддита Baldur's Gate 3 сумел осилить длиннопост. "Пришло время сделать паузу, - начинается пункт, - поскольку, как мы понимаем, ваш разум уже жаждет передышки, выдержав вышеизложенные многочисленные положения юридического жаргона".

Итак, отбросив в сторону увесистые тома мрачной юриспруденции и перейдя на более легкий путь древних обычаев и мистических постановлений, управляющих справедливым народом, пожалуйста, имейте в виду, что, принимая этот Пакт, вы обязуетесь воздерживаться от заключения сделки с другим существом фейского, инфернального или иного эльдрического происхождения. Если вы все же не сможете противостоять соблазнительной мелодии, которую нашептывают их злобные условия, мы оставляем за собой право разорвать все профессиональные или социальные связи с конечным пользователем и обратиться за соответствующим средством правовой защиты к Повелителю Утра.

Проще говоря, условие запрещает игрокам заключать сделки с любыми существами, имеющими несколько более темное и оккультное происхождение, что, очевидно, не совсем возможно в масштабной фэнтезийной ролевой игре. Сообществу нравится новый пункт, которого не было в ЛС в период раннего доступа, за его включение и типичный для Larian тон написания.

Оговорка, конечно, несерьезная, но для тех, кто зайдет так далеко в чтение ЛС, это небольшая и забавная пасхалка. Это не первый случай, когда Larian прячет что-то в условиях и положениях Baldur's Gate 3. Во время раннего доступа был включен квест на предоставление "одной (1) записи песнопения, песни, текста, стихотворения или интерпретируемого танца, исполненного вами и восхваляющего ваш интерес к Забытым Королевствам". С тех пор этот квест получил в сообществе название "Гильдия великих гениев".



Baldur's Gate 3 становится все более популярной после вчерашнего релиза версии 1.0. Серверы Steam не рухнули, но, безусловно, немного пошатнулись, так как многие пытались скачать игру из-за отсутствия предзагрузки.