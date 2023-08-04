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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 662 оценки

Новый рекорд: пиковый онлайн Baldur's Gate 3 превысил 520 000 пользователей

Simple Jack
Новости

3 августа студия Larian Studios выпустила полную версию Baldur’s Gate 3 — одну из главных игр года. Спустя несколько часов после релиза RPG от авторов Divinity: Original Sin пиковый онлайн превысил отметку в 472 тыс. пользователей.

Спустя сутки после выхода Baldur’s Gate 3 вновь обновила собственный рекорд. На момент публикации новости пиковый онлайн ролевой игры превышает отметку в 522 тыс. пользователей.

Baldur’s Gate 3 поднялась на 11 строчку в рейтинге самых популярных тайтлов по количеству игроков за всю историю Steam. Впереди только PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Lost Ark, Dota 2 и Cyberpunk 2077.

Самые популярные игры по пиковому онлайну за всю историю Steam

  1. PUBG: Battlegrounds — 3,2 млн пользователей;
  2. Counter-Strike: Global Offensive — 1,8 млн пользователей;
  3. Lost Ark — 1,3 млн пользователей;
  4. Dota 2 — 1,2 млн пользователей;
  5. Cyberpunk 2077 — 1,05 млн пользователей;
  6. Elden Ring — 953 тыс. пользователей;
  7. New World — 913 тыс. пользователей;
  8. Hogwarts Legacy — 879 тыс. пользователей;
  9. Goose Goose Duck — 702 тыс. пользователей;
  10. Apex Legends — 624 тыс. пользователей;
  11. Baldur's Gate 3 — 522 тыс. пользователей.

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC, а 6 сентября она доберется до PlayStation 5. Еще студия Larian Studios разрабатывает игру для Xbox Series, но релиз игры на консоли Microsoft не ожидается в ближайшее время.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Kerrot

Но подождите! Тут же был балабол который все орал и спамил аж клавиатуру стер

ЧТО ИГРА ПОТЕРЯЛА 50 ПРОЦЕНТОВ АУДИТОРИИ И ВООБЩЕ!!!

Это звук обсера господа

11
Комментарий удален
yupi90 Hitrus6

Игрушка бимба, всем любителям СРПГ строго рекомендовано играть!

1
Кибербананька
7
Pimba

И это прекрасная новость!!! 🍻🍺

Сам вчера часов десять подрят просидел))

5
Pit Lord

везёт,а я только завтра после обеда...сраный интернет

-1
говноед киллер 2007

Не удивительно

1
Koyaniskaci

Восхождение звезды - Larian Studios. Молодцы, очень рад за них.

1
Shkudi

А уж сколько людей её с торрентов потянуло...

0
TheNikolay00

Статистику вами лично собранную можно огласить?

0
Комментарий удален
Hitrus6

Как говорится качественным играм не страшны пираты, так как даже заядлый пират посчитает честью купить великолепную игру.

3
TheNikolay00 Shkudi

Ну раз ты утверждаешь, значит знаешь, вот я и спросил. Получается тоже с торента стянул, или так случайно зашел?

0
as1c

Игра топ вообще, и боевика мне понравилась, хотя я не люблю пошаговые бои, тут главное при создании персонажа посмотреть или почитать гайды, чтобы не создать мастера на все руки.

0
Goodvini

Для этого сеттинга отличный результат

0
StingerV

Я бы сказал феноменальный, очень инересно глянуть на то сколько людей останется через неделю, на сколько же хватит игроков в это играть

0
StingerV

Пиковый онлайн-это показатель относительный и не показатель успешности игры, разные люди играют в разное время, плюс зависит от того в какое время года месяц и день и большенство других факторов на момент когда вышла та или иная игра, плюс где ещё игра продаваклась, этот показатель просто бесмысленный и не отражает действительности предпочтения игроков той или иной игры, кто бы мог подумать чт ов какой то каловый пубг в один день зайдёт столько игроков, лично не я не мои знакомые эту игру никогда не скачивали и не юзали не разу и не собираются, н оиграли в кучу других игор которые в этот список да же не входят и входят то же

0
mongol312

Все это хорошо, Лариан, но когда Дивинити 3?

Ради бога не зажритесь, как некоторые польские некомрады.

0
Mad_cloud

Люди наконец то доказали и все рванули в игру ничего удивительного.

-1
UndecidedLionel

А где в списке этот рокстаровский кал?😂

-1