Новый рекорд: пиковый онлайн Baldur's Gate 3 превысил 520 000 пользователей

3 августа студия Larian Studios выпустила полную версию Baldur’s Gate 3 — одну из главных игр года. Спустя несколько часов после релиза RPG от авторов Divinity: Original Sin пиковый онлайн превысил отметку в 472 тыс. пользователей.
Спустя сутки после выхода Baldur’s Gate 3 вновь обновила собственный рекорд. На момент публикации новости пиковый онлайн ролевой игры превышает отметку в 522 тыс. пользователей.
Baldur’s Gate 3 поднялась на 11 строчку в рейтинге самых популярных тайтлов по количеству игроков за всю историю Steam. Впереди только PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Lost Ark, Dota 2 и Cyberpunk 2077.
Самые популярные игры по пиковому онлайну за всю историю Steam
- PUBG: Battlegrounds — 3,2 млн пользователей;
- Counter-Strike: Global Offensive — 1,8 млн пользователей;
- Lost Ark — 1,3 млн пользователей;
- Dota 2 — 1,2 млн пользователей;
- Cyberpunk 2077 — 1,05 млн пользователей;
- Elden Ring — 953 тыс. пользователей;
- New World — 913 тыс. пользователей;
- Hogwarts Legacy — 879 тыс. пользователей;
- Goose Goose Duck — 702 тыс. пользователей;
- Apex Legends — 624 тыс. пользователей;
- Baldur's Gate 3 — 522 тыс. пользователей.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC, а 6 сентября она доберется до PlayStation 5. Еще студия Larian Studios разрабатывает игру для Xbox Series, но релиз игры на консоли Microsoft не ожидается в ближайшее время.
Но подождите! Тут же был балабол который все орал и спамил аж клавиатуру стер
ЧТО ИГРА ПОТЕРЯЛА 50 ПРОЦЕНТОВ АУДИТОРИИ И ВООБЩЕ!!!
Это звук обсера господа
Игрушка бимба, всем любителям СРПГ строго рекомендовано играть!
И это прекрасная новость!!! 🍻🍺
Сам вчера часов десять подрят просидел))
везёт,а я только завтра после обеда...сраный интернет
Не удивительно
Восхождение звезды - Larian Studios. Молодцы, очень рад за них.
А уж сколько людей её с торрентов потянуло...
Статистику вами лично собранную можно огласить?
Как говорится качественным играм не страшны пираты, так как даже заядлый пират посчитает честью купить великолепную игру.
Ну раз ты утверждаешь, значит знаешь, вот я и спросил. Получается тоже с торента стянул, или так случайно зашел?
Игра топ вообще, и боевика мне понравилась, хотя я не люблю пошаговые бои, тут главное при создании персонажа посмотреть или почитать гайды, чтобы не создать мастера на все руки.
Для этого сеттинга отличный результат
Я бы сказал феноменальный, очень инересно глянуть на то сколько людей останется через неделю, на сколько же хватит игроков в это играть
Пиковый онлайн-это показатель относительный и не показатель успешности игры, разные люди играют в разное время, плюс зависит от того в какое время года месяц и день и большенство других факторов на момент когда вышла та или иная игра, плюс где ещё игра продаваклась, этот показатель просто бесмысленный и не отражает действительности предпочтения игроков той или иной игры, кто бы мог подумать чт ов какой то каловый пубг в один день зайдёт столько игроков, лично не я не мои знакомые эту игру никогда не скачивали и не юзали не разу и не собираются, н оиграли в кучу других игор которые в этот список да же не входят и входят то же
Все это хорошо, Лариан, но когда Дивинити 3?
Ради бога не зажритесь, как некоторые польские некомрады.
Люди наконец то доказали и все рванули в игру ничего удивительного.
А где в списке этот рокстаровский кал?😂