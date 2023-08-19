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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 4 099 оценок

Новый рекорд по "сексрану" в Baldur's Gate 3 достиг 4 минут

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Procy_on
Новости

Пока обычные спидранеры хвастаются тем, что смогли пройти Baldur's Gate 3 за 10 минут, некоторые занимаются более "озорным" занятием, которое сосредоточено на одном из самых обсуждаемых аспектов ролевого шедевра Larian, а именно на романтике.

Среди спидранеров, принявших этот вызов, есть и Mae, которому удалось открыть первую секс-сцену в всего за 4 минуты и 12 секунд прохождения основной кампании.

В доказательство этого автор выложил видео и продемонстрировал приемы, используемые для "виртуального соблазнения" Лаэзель. Он смог сделать это, создав конкретного героя с высокой харизмой, статами, позволяющими использовать заклинания соблазнения, и навыками, увеличивающими шансы на победу в диалоге путем бросания кубиков при многовариантных ответах.

-7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Freund Benno

Я бы не стал гордиться 4 минутами в данной категории :)

6
worys

Че ето ? тут же не про время полового акта а про время склонения к нему, не гордиться тут разве что может тот кого аж за 4 минуты к секасу склонили :)

2
Gords worys

Чтобы склонить к сексу понадобилось несколько секунд, а вот чтобы допрыгать до этого момента нужно было 4 минуты.

1
Omnia Smirnow

А нахе?

1
0ncnjqybr

А я Серану в Сексриме только спустя дни трахнул. То ей квесты повыполняй, то о чувствах поговори, то пикник ей устрой. Точно баба квест делала.

1
Oscilograf

КМС по электроперепиху :)

0
Imnogamer

"Золотой не дали" приобретает новый смысл..))

-1
warp 37

А зайти на порносайт и дёрнуть гуся за две минуты - и того быстрее будет. Да и смысла побольше, чем у подобных спидранов.

0
Oscilograf

накой тебе порносайт то? развивай воображение. Вот отключат инет - люди с воображением смогут дернуть гуся, а ты нет :)

3
FriendlyRyley

Чем то все это мне напоминает . Fallout new Vegas и спидран как можна быстрее зайти на Гоморру. И всем кто пишет нахрена посмотрите на соски% в марио одиссей это мемные прохождения.

0
Gords

Лучшая 3D порно-игра после Скайрима.

0
Mad_cloud

Скорострел

0
Paprikar

update:

0