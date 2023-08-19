Пока обычные спидранеры хвастаются тем, что смогли пройти Baldur's Gate 3 за 10 минут, некоторые занимаются более "озорным" занятием, которое сосредоточено на одном из самых обсуждаемых аспектов ролевого шедевра Larian, а именно на романтике.
Среди спидранеров, принявших этот вызов, есть и Mae, которому удалось открыть первую секс-сцену в всего за 4 минуты и 12 секунд прохождения основной кампании.
В доказательство этого автор выложил видео и продемонстрировал приемы, используемые для "виртуального соблазнения" Лаэзель. Он смог сделать это, создав конкретного героя с высокой харизмой, статами, позволяющими использовать заклинания соблазнения, и навыками, увеличивающими шансы на победу в диалоге путем бросания кубиков при многовариантных ответах.
Новый рекорд по "сексрану" в Baldur's Gate 3 достиг 4 минут©
Пока обычные спидранеры хвастаются тем, что смогли пройти Baldur's Gate 3 за 10 минут, некоторые занимаются более "озорным" занятием, которое сосредоточено на одном из самых обсуждаемых аспектов ролевого шедевра Larian, а именно на романтике.
Я бы не стал гордиться 4 минутами в данной категории :)
Че ето ? тут же не про время полового акта а про время склонения к нему, не гордиться тут разве что может тот кого аж за 4 минуты к секасу склонили :)
Чтобы склонить к сексу понадобилось несколько секунд, а вот чтобы допрыгать до этого момента нужно было 4 минуты.
А нахе?
А я Серану в Сексриме только спустя дни трахнул. То ей квесты повыполняй, то о чувствах поговори, то пикник ей устрой. Точно баба квест делала.
КМС по электроперепиху :)
"Золотой не дали" приобретает новый смысл..))
А зайти на порносайт и дёрнуть гуся за две минуты - и того быстрее будет. Да и смысла побольше, чем у подобных спидранов.
накой тебе порносайт то? развивай воображение. Вот отключат инет - люди с воображением смогут дернуть гуся, а ты нет :)
Чем то все это мне напоминает . Fallout new Vegas и спидран как можна быстрее зайти на Гоморру. И всем кто пишет нахрена посмотрите на соски% в марио одиссей это мемные прохождения.
Лучшая 3D порно-игра после Скайрима.
Скорострел
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