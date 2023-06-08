Новый трейлер Baldur's Gate 3 раскрывал одного из злодеев игры, которого сыграл Джейсон Айзекс ©

Спустя почти три года в раннем доступе, Baldur's Gate 3 приближается к долгожданному релизу. Выход тактической ролевой игры состоится уже в конце этого лета, представив захватывающую историю в Забытых Королевств, а пока разработчики приготовили для игровой новый трейлер.

Авторы игры, Larian Studios, стали почётными участниками Summer Game Fest 2023. Вместе со множеством других анонсов они показали еще один эффектный трейлер Baldur's Gate 3. Они посвятили ролик лорду Энверу Горташу, антагонисту игры, которого играет Джейсон Айзекс.

Baldur's Gate 3 является идейным продолжением Divinity: Original Sin 2 в более мрачном мире Dungeons and Dragons. Игроков ждет совершенно обособленная история с противостоянием против иллитидов и других прислужников темного культа. Проект предложит знакомый игровой процесс из Divinity: Original Sin 2, который был значительно расширен и позволяет в действительно отражать все тактические решения игрока, как во время боя, так и вне его.

Полноценный релиз Baldur's Gate 3 состоится уже 31 августа 2023 года на ПК в цифровых магазинах Steam и GOG. Также игра посетит консоли PlayStation 5.