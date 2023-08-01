NPC-компаньоны в Baldur's Gate 3 не смогут заводить романы друг с другом ©

Baldur's Gate 3 станет одной из самых масштабных ролевых игр года, и Larian готовится к ее выходу, распространяя все новые и новые сведения. Стало известно, что оригинальные НПС персонажи не будут вступать в романтические отношения друг с другом.



При таком количестве классов в Baldur's Gate 3 можно забыть о том, что в BG3 существует целая система романов. По словам представителей Larian, эти романы "могут перерасти в отношения, которые придают серьезность каждому вашему решению в игре, и вы вольны добиваться их, обдумывая, выбирая и учитывая последствия". Однако в любой момент вы можете отказаться от них, передумать или влюбиться в кого-то другого".



Полиаморные отношения тоже не исключены, но вот чего вы не увидите, так это оригинальных NPC-персонажей - готовых персонажей, за которых вы можете играть или видеть, как они присоединяются к вам в вашем приключении, - вступающих в отношения друг с другом.

По словам представителей компании Larian, вот ваши варианты:

Игрок может вступить в роман с оригинальным NPC

Оригинальный NPC не может вступить в роман с оригинальным NPC

Игрок-оригинал не может вступать в роман с другими игроками-оригиналами.

Таким образом, в Baldur's Gate 3 мы не увидим цветущих отношений в стиле Гарруса и Тали, что немного жаль. Однако до этого говорилось кое-что другое: "Оригинальные персонажи могут вступать в роман с другими оригинальными персонажами, если они не являются основными персонажами, управляемыми игроком".

В общем, в любом случае, сейчас оригинальные нпс персонажи не могут вступать в романтические отношения друг с другом, согласно обновленному сообщению Larain.



В раннем доступе Baldur's Gate 3 персонажи могут флиртовать во время приключений или даже говорить о том, как плох один из компаньонов в постели, но на самом деле у них нет никаких внутриигровых романов. Так что не волнуйтесь, они все еще занимаются сексом, просто не говорят вам об этом.

