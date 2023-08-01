NPC-компаньоны в Baldur's Gate 3 не смогут заводить романы друг с другом

Baldur's Gate 3 станет одной из самых масштабных ролевых игр года, и Larian готовится к ее выходу, распространяя все новые и новые сведения. Стало известно, что оригинальные НПС персонажи не будут вступать в романтические отношения друг с другом.
При таком количестве классов в Baldur's Gate 3 можно забыть о том, что в BG3 существует целая система романов. По словам представителей Larian, эти романы "могут перерасти в отношения, которые придают серьезность каждому вашему решению в игре, и вы вольны добиваться их, обдумывая, выбирая и учитывая последствия". Однако в любой момент вы можете отказаться от них, передумать или влюбиться в кого-то другого".
Полиаморные отношения тоже не исключены, но вот чего вы не увидите, так это оригинальных NPC-персонажей - готовых персонажей, за которых вы можете играть или видеть, как они присоединяются к вам в вашем приключении, - вступающих в отношения друг с другом.
По словам представителей компании Larian, вот ваши варианты:
- Игрок может вступить в роман с оригинальным NPC
- Оригинальный NPC не может вступить в роман с оригинальным NPC
- Игрок-оригинал не может вступать в роман с другими игроками-оригиналами.
Таким образом, в Baldur's Gate 3 мы не увидим цветущих отношений в стиле Гарруса и Тали, что немного жаль. Однако до этого говорилось кое-что другое: "Оригинальные персонажи могут вступать в роман с другими оригинальными персонажами, если они не являются основными персонажами, управляемыми игроком".
В общем, в любом случае, сейчас оригинальные нпс персонажи не могут вступать в романтические отношения друг с другом, согласно обновленному сообщению Larain.
В раннем доступе Baldur's Gate 3 персонажи могут флиртовать во время приключений или даже говорить о том, как плох один из компаньонов в постели, но на самом деле у них нет никаких внутриигровых романов. Так что не волнуйтесь, они все еще занимаются сексом, просто не говорят вам об этом.
Раз уж сказали, что можно в процессе одного романа взять и передумать, а потом закрутить роман с другим персом, то неудивительно что между компаньонами романов нет. А то получится интересно, если посреди игры прервать роман, а доступных персов уже нет.
Плюсую. К тому же, веселых диалогов между сопартийцами и так достаточно, без всяких романов.
Вот 3й вариант был бы топ)) а там романы между нпс нафиг не нужны, толку от этого нет просто
Так, подождите. Путаница началась. Если я буду играть за Гейла и захочу романсить Шэдоухарт, то это пункт 2, где оригинальные NPC не может романсить др. оригинального NPC?
Да поэтому нет смысла в первый раз играть за готового перса играйте за созданного вами
когда ты играешь нпс, то можешь
сам нпс не может
и игрок с игроком не может.
Игрок - оригинальный персонаж может с кем угодно,кроме такого же игрока, а вот оригинальный персонаж нпс с другим оригинальным персонажем нпс нет
ty
Спс. А то за ранний доступ наиграл более 700 часов и на создавался своих персонажей, хочется и за Гейла поиграть...
Почему в этом авне весь акцент на романы и сношение и все новости об этом? Выходит это авно не рпг.
Тогда пойди свечку поставь и читай "Отче Наш", а не новости про грех читай. И будет тебе счастье.