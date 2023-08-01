Nvidia решила напомнить, что в Baldur's Gate 3 есть поддержка DLSS 2 и DLAA

NVIDIA выпустила обычное ежемесячное сообщение об играх, получивших поддержку технологии DLSS и некоторых других технологий компании. Колоссальная ролевая игра от Larian Studios, выходящая на ПК 3 августа, поддерживает DLSS 2 и DLAA, согласно NVIDIA. Владельцам AMD тоже не стоит печалиться, в игре есть поддержка FSR - правда только первой версии, а более современная появится позднее.
Как сообщает NVIDIA, геймеры на базе GeForce RTX смогут максимально повысить качество графики с помощью NVIDIA DLAA или увеличить частоту кадров с помощью NVIDIA DLSS 2. В частности, геймеры на GeForce RTX 40 Series получат прирост производительности в среднем на 93%, как утверждает NVIDIA, что позволит им играть в 4k при 60+ FPS на GeForce RTX 4060 Ti и выше.
На GeForce NOW подписчики сервиса Ultimate смогут использовать облачные GPU GeForce RTX 4080 для игры в Baldur's Gate 3 в 4K 120 FPS/120 Гц на всех совместимых устройствах. Благодаря DLSS и DLAA геймеры на GeForce RTX смогут насладиться максимальными возможностями Baldur's Gate 3.
Два дня. Два. Дня.
а фср ? (
FSR по-моему все по-умолчанию делают уже, а подобные новости с nvidia походу просто чемодан даёт за упоминание
Длсс там не нужен, а вот за длаа спасибо.
длаа топ сглажка
Как обычно красные бегут позади поезда, ничего нового, за DLAA отдельный респект!
интересно, на 2080 играбельно...?
Это почти та же RTX 4060 Ti.
слева 2080, справа 4060ти.
И? Тесты фреймрейта надо смотреть. Практически паритет с RTX 4060, RTX 4060 Ti не сильно быстрее.
https://youtu.be/QOzOSmPL12U
2080 это простая 4060.
варп, мне кажется ты родственник janecste или как там его, оба чушь пишете
Это очень хорошо.
Она там и так была, сопстно с DLAA я и играл в последний раз (это одна из первых игр где его поддержка появилась) добавлена был поддержка в 8 патче. "Такое чувство" что новости уже просто из воздуха высасывать пытаются.....
З.Ы ДЛСС в 21 году еще добавили https://dtf.ru/hard/901545-nvidia-dlss-v-oktyabre-dobavyat-eshche-v-10-igr-v-tom-chisle-v-rise-of-the-tomb-raider-i-baldur-s-gate-3
А поддержку DLSS 2 добавят в релизной версии через два дня
Туда и добавили DLSS 2 а точнее в update 6 Added support for DLSS 2.3
https://steamdb.info/patchnotes/7534644/
Ну что, кому нужно 200+ кадров в пошаговой рпг?) Я понимаю 75-90, чтобы хотя бы бегать по полю адекватно, да пусть даже 144, но 200... Это не фпс шутер) Больше 70 кадров уже хорошо будет.
в пошаговой 50фпс уже абсолютно норм для глаз , как в ютубе сейчас видосы 50фпс делают
поэтому там есть поддержка DLAA лучшее сглаживание на данный момент.
Зачем 70? Человеческий глаз же не видит больше 24 кадров.
ставь лок в нвидии 24 кадра и бегай
НУ да, можно и картину Малевича с 24к.с в секунду смотреть.
А длсс3 для реализации которой энвидиа потребовалось запустить целую линейку никому не нужных видеокарт, где? 😂👍
На*** в хорошо оптимизированных играх он не нужон.
Длсс 3 дает только генерацию кадров. Что тут генерировать? 300+ кадров на 4090?
У тебя очередной припадок? Генерация кадров в пошаговой игре, в которой даже 4060 - 100 кадров выдаст!? В Ренмант 2 генерация просто шикарно игралась, пока бомжи на красных все своего фср 3 ждут
генерация кадров нужна в шутанах а не в пошаговой, у тебя мозг выпал чел
Вот и доказательство того что зеленые запрещают техноолгию красных фср, а ору то было в сторону красных ,а по итогу и зелёные не лучше а то и хуже так как длсс поддерживают ток ограниченные карты зелёных ,и многие зелёные в пролёте без фср, ахахаахах
Пускай они срутся, а мы будем просто играть)
Многие это карты семилетней давности и старше? Пора слезать с трупов.
ФСР как и ДЛСС там давно есть, только ФСР там был 1 версии (что логично, на момент добавления в игру фср 2 еще не было), вторую добавят с выходом игры на консоли.
Лучшеб фср 2 добавили в первую очередь на релиз игры, добавить же изи вообще, странно что тянут, длсс вроде чут сложней добавить чем фср но посути обе технологии лучшеб добавляли сразу на релизе если хотят удовлетворить сразу кучу игроков, явно же что многие кто будут играть в это будут на слабом железе что длсс не поддерживает
Это то понятно, но статистика стима говорит об обратном, хотя эта статистика тож немного не правитльная, так как не все те кто в этой статистике покупают игры или покупают только что то что итак их вёдра тянут спокойно
"геймеры на базе GeForce RTX смогут максимально повысить качество графики с помощью NVIDIA DLAA или увеличить частоту кадров с помощью NVIDIA DLSS 2"
"Благодаря DLSS и DLAA геймеры на GeForce RTX смогут насладиться максимальными возможностями Baldur's Gate 3"
Таки ж это хорошо, таки ж это замечательно. NVidia, очередной, RESPECT.
амдоводы заныли и задизлайкали)))) но продолжают доказывать полезность своего корыта) а так респект нвидии!