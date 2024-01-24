Обнажёнка, третий акт и баги: за что игроки чаще всего ругают Baldur's Gate 3?

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios стала настоящим глотком свежего воздуха в жанре RPG для многих игроков. Проект собрал огромную базу преданных фанатов и заслужено завоевал награды в разных номинациях. Даже мы в итогах 2023 года выдали игре несколько побед, однако игра не лишена недостатков. Вместе с хвалебными отзывами, Baldur's Gate 3 достаточно активно получила негативные оценки от пользователей. Сегодня стало известно, за что чаще всего ругают одну из лучших игр прошлого года.

Статистика негативных отзывов о Baldur's Gate 3 стала известна благодаря стараниям энтузиастов с форума Reddit. Пользователи проанализировали большое количество пользовательских оценок игры на Metacritic и составили удобный график, который отражает главные претензии к игре.

Неожиданно, чаще всего пользователи ругают Baldur's Gate 3 за "плохую историю", хотя для многих игроков сюжетная составляющая в этой игре считается отличной. Также пользователи в оценках часто жалуются на внутриигровые ошибки и проблемный третий акт, недостатки которого признали даже сами Larian Studios.

Из абсурдных претензий к игре можно выделить жалобы на пошаговый игровой процесс и возможность романтических отношений в довольно откровенной форме. Вот, как выглядит топ-10 самых частых претензий к Baldur's Gate 3: