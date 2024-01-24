Обнажёнка, третий акт и баги: за что игроки чаще всего ругают Baldur's Gate 3?

Пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios стала настоящим глотком свежего воздуха в жанре RPG для многих игроков. Проект собрал огромную базу преданных фанатов и заслужено завоевал награды в разных номинациях. Даже мы в итогах 2023 года выдали игре несколько побед, однако игра не лишена недостатков. Вместе с хвалебными отзывами, Baldur's Gate 3 достаточно активно получила негативные оценки от пользователей. Сегодня стало известно, за что чаще всего ругают одну из лучших игр прошлого года.
Статистика негативных отзывов о Baldur's Gate 3 стала известна благодаря стараниям энтузиастов с форума Reddit. Пользователи проанализировали большое количество пользовательских оценок игры на Metacritic и составили удобный график, который отражает главные претензии к игре.
Неожиданно, чаще всего пользователи ругают Baldur's Gate 3 за "плохую историю", хотя для многих игроков сюжетная составляющая в этой игре считается отличной. Также пользователи в оценках часто жалуются на внутриигровые ошибки и проблемный третий акт, недостатки которого признали даже сами Larian Studios.
Из абсурдных претензий к игре можно выделить жалобы на пошаговый игровой процесс и возможность романтических отношений в довольно откровенной форме. Вот, как выглядит топ-10 самых частых претензий к Baldur's Gate 3:
- Плохой сюжет/история
- Баши/сбои
- Медленно
- Третий акт
- Плохие персонажи/компаньоны
- Пошаговый геймплей
- Романтика/нагота/секс
- Отличается от прошлых частей Baldur's Gate
- Движение/перемещение
- Отсутствие/иллюзия выбора.
С первым, четвёртым и пятым могу согласиться. Все эти фэнтези рпг заложники одних и тех же сюжетов, типа весь мир в опасности и только гг и его банда могут его спасти. Если только вкатываешься, то норм, а вот когда уже кучу такого сожрал, то как-то приторно. Третий акт вообще обрезали чуть ли не на половину. Верхний город убрали, никаких диалогов со спутниками в лагере, никаких восклицательных знаков над головой и прочего. После финала эпилога как такового и не было, только вот щас добавили (но кому это интересно). А насчёт компаньонов, то они очень пресные. Так и не понял почему шд вдруг решила переметнуться. Типа весь первый акт рассказывает про свою шар, про то как она мечтает подняться по карьерной лестнице( стать юстициаром) и вот, когда все трудности пройдены, она вдруг заднюю даёт и только если её начать убеждать, то она останется верной себе. Бред короче. И так со всеми. Но в любом случае в игре плюсов больше, чем минусов, так что на отрицательный отзыв не покатит.
Вполне логичный ход, она с Шар теряет себя, психичка Эйлин говорит, что маленькая девочка в лесу потерялась. Тебя это резко не остановит разве? У нее логично все. А Эйлин хитро сделала, что добавила себе вес, о том, что знает что-то о Шадухе лишний раз спасти надо бы ради инфы. Шар просто бросит ее когда-нибудь.
Ну понятно походу на кого такие сюжеты рассчитаны. Любой человек на пороге казни будет нести то, что захочет услышать палач, с намерением разжалобить и т.д. Всё это я даже в расчёт не брал, как и не должна была брать уверенная в себе и своей богине шд.
Шар богиня плохая, тут без базара (лично я вообще не вижу плюсов ей служить), но шд за неё горы свернёт, а тут перед своим повышением из за слов дочери заклятого врага её богини она вдруг с тропы сходит. Прости, но это очень бредово и нелогично.
"Плохой сюжет"- самая субъективная, и потому неаргументируемая предъява.
По той же причине критики говорят "сюжет в тлоу 2 не гaвно, потому что нам понравилось".
Чел, у меня только вопросы с конца 2 типо акта начались к сюжету, да и как нам вывалили всю интригу за 5 минут. Дивановский 2 сюжет более плавный, да и то, читал, что СВИНКЕ напихали в панапку за последний акт переделывали. Вот, например, известно тебе, как могущество божества идёт? Зачем это могущество мозгу... По Тройке, они квазибожества, им надо в свои культы набирать последователей. По персам из игр биоварей, какая-то жалкая злая шутка. По финалу, а почему бы не взять корону себе с мозга? А что бы не заставить Гейла разделить мощь короны?
Сюжет это обычная партийная история от ГМ. Не хорошо и не плохо. Мне обидно что 150ч полетели быстро
Думаю, что первый пункт это исключительно про концовку. В остальном-то история очень даже неплоха...
странно что киберпранк за сюжет отсутствующий никто не ругает, тут то он есть как раз в отличие от пранка
там история не банальна и не детская сказка как тут, бг люблю, но сюжет в целом там не супер.
Слишком толсто, пробуй ещё