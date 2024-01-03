Один из персонажей Baldur's Gate 3 получил коллекционную фигурку со сменными гениталиями

Компания God Pan Studio анонсировала выпуск фигурки Астариона из Baldur's Gate 3. У модели будут три версии - в том числе и обнаженная. Стоимость коллекционной фигурки будет зависеть от выбранной версии и составит от $339 до $549.

В описании указано, что фигурка сделана из полиуретана и смолы, имеет размер 37\37\32 см и будет продана ограниченным тиражом. Также в описании разъясняется чем будут отличаться версии.

Базовая, которая стоит $339 - Астарион в повседневной одежде в базовой позе и возможность смены на позу "слизывания крови". За "захватывающую версию" Астариона придется выложить $389. В версии появится нижняя часть туловища, которая, как отмечают авторы, будет "более детальной", чем в базовой версии, и обнаженной.

Самая дорогая версия называется "Роскошная". У нее будет другая основа по сравнению с двумя другими версиями (базовая сцена также будет в комплекте), а также два дополнительных туловища, три нижние части туловища и три вида рук. Кроме того, в комплект также войдет кошка.

Астарион Анкунин - персонаж с предысторией и один из возможных компаньонов в Baldur's Gate III. Поскольку он является одним из игровых персонажей, игрок может выбрать Астариона в качестве главного героя, в противном случае его можно завербовать в качестве компаньона. Также доступен как любовный интерес для протагониста любого пола и расы.

Ожидается, что фигурка поступит в продажу во втором квартале 2024 года.

Как сообщалось ранее, Baldur's Gate 3 была названа игрой года по версии The Steam Awards 2023 и The Game Awards.