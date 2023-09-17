Один из персонажей Baldur's Gate 3 способен осознать, что находится в игре

В Baldur's Gate 3 компаньон Карлах способна сломать четвертую стену. Датамайнер Cubblot опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором тифлингша осознает, что находится в игре.
В одном из диалогов (блогер не указал в каком) Карлах пытается продемонстрировать технику распознания лжи по взгляду существа, которой научилась у жреца Зариэль. В какой-то момент ее взгляд переводится на камеру, и она спрашивает у игрока, что будет с ней дальше. Если ответить на ее вопросы, то тифлингша выдаст следующий монолог.
«Я вижу… огромную паутину. Пересекающиеся линии и за ними хаос. А потом рука, которая решает: да, нет. Но она едва знает сама себя. Более того, она видит в этой паутине свое место. Я застряла здесь навсегда. В этих запутанных строках, в этих сотнях часов, или меньше, или больше…Тебе весело, не так ли?», — Карлах.
Озвучившая героиню Шала Никс подтвердила, что разработчики не стали вырезать слова Карлах об игроке. «Поздравляю с нахождением [пасхалки], возможно, я расскажу об этом, когда кто-нибудь запустит этот диалог естественным образом, вместо того, чтобы выдергивать файл, а затем путаться в контексте», — добавила актриса.
это где такая чудесная пасхалка)
С одной стороны пасхалка, с другой стороны... Кажется, у игры намечается как минимум одно Большое DLC, от которого на релизе избавились =___=
Ну почему же сразу длс? Это мог быть просто вырезанный квест или небольшой диалог. Зачем из каждой мошки слона раздувать?
О, пасхалка. Прямо как два героя из Марвел.
Слом четвёртой стены, либо её сознание смогло попасть в наш план.
Жуть
Напоминает парочку персонажей из Марвел.
говорилось что к этому диалогу естественным путем добраться можно, но как именно еще никто не написал
милорд они умнеют
Главное игроки осознали что игра тошнотворный высер. Большинство пожалело о покупке и даже скачке с тореннта.
Тошнотворный высер это твой коментарий