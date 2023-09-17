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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 733 оценки

Один из персонажей Baldur's Gate 3 способен осознать, что находится в игре

dear mum
Новости

В Baldur's Gate 3 компаньон Карлах способна сломать четвертую стену. Датамайнер Cubblot опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором тифлингша осознает, что находится в игре.

В одном из диалогов (блогер не указал в каком) Карлах пытается продемонстрировать технику распознания лжи по взгляду существа, которой научилась у жреца Зариэль. В какой-то момент ее взгляд переводится на камеру, и она спрашивает у игрока, что будет с ней дальше. Если ответить на ее вопросы, то тифлингша выдаст следующий монолог.

«Я вижу… огромную паутину. Пересекающиеся линии и за ними хаос. А потом рука, которая решает: да, нет. Но она едва знает сама себя. Более того, она видит в этой паутине свое место. Я застряла здесь навсегда. В этих запутанных строках, в этих сотнях часов, или меньше, или больше…Тебе весело, не так ли?», — Карлах.

Озвучившая героиню Шала Никс подтвердила, что разработчики не стали вырезать слова Карлах об игроке. «Поздравляю с нахождением [пасхалки], возможно, я расскажу об этом, когда кто-нибудь запустит этот диалог естественным образом, вместо того, чтобы выдергивать файл, а затем путаться в контексте», — добавила актриса.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Manver

это где такая чудесная пасхалка)

15
ТараканчЕг

С одной стороны пасхалка, с другой стороны... Кажется, у игры намечается как минимум одно Большое DLC, от которого на релизе избавились =___=

3
Oksifree

Ну почему же сразу длс? Это мог быть просто вырезанный квест или небольшой диалог. Зачем из каждой мошки слона раздувать?

1
Сева Реуков

О, пасхалка. Прямо как два героя из Марвел.

1
Shеpard

Слом четвёртой стены, либо её сознание смогло попасть в наш план.

1
polyhedral

Жуть

0
Nesh22GolgJR

Напоминает парочку персонажей из Марвел.

0
Larezar

говорилось что к этому диалогу естественным путем добраться можно, но как именно еще никто не написал

0
Ellie Williams

милорд они умнеют

0
GameShortsOne

Главное игроки осознали что игра тошнотворный высер. Большинство пожалело о покупке и даже скачке с тореннта.

-7
NauseatingYork

Тошнотворный высер это твой коментарий

0