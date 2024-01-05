Один из персонажей в Baldur's Gate 3 - это дань уважения отцу фаната, болеющего Альцгеймером

В Baldur's Gate 3, в третьем акте игры, игроки могут столкнуться с персонажем Голбрейтом Стредивасом, знаменитым охотником на свежевателей разума, который ушел в отставку. Однако оказалось, что история персонажа намного более глубока и выходит далеко за пределы самой игры.

В 2020-м году фанат игры под ником Solfalia написал на форуме Larian письмо, в котором поблагодарил студию за возможность поиграть в ранний доступ игры. По словам Solfalia, они с отцом - давние фанаты серии Baldur's Gate и Divinity, игры этих серий они вместе проходили по много раз. Тоже самое они планировали сделать и с Baldur's Gate 3, однако планам помешала обнаруженная болезнь отца - ему поставили диагноз Альцгеймера. Тем не менее, ранний доступ позволил им вместе насладиться хотя бы первым актом игры.

Это сообщение на форуме не стало какой-то популярной темой - оно набрало всего один комментарий, но оказалось, что Larian были в курсе него: спустя какое-то время они связались с Solfalia и предложили ему увековечить память об отце в игре. Стоит отметить, что Solfalia не заметил первое письмо от разработчиков, но Larian спустя несколько месяцев все равно нашли способ связаться с ним.

Я думал что это будет какое-то случайное упоминание в книге или табличке, втайне надеясь на NPC хотя бы с фразой на одну строчку. После чего начал досконально проходить игру дабы ничего не пропустить. - говорит Solfalia

При этом реальность превзошла всего его ожидания: разработчики добавили целого персонажа с собственной историей. По словам Solfalia, после того, как он увидел Голбрейта Стредиваса, похожего на его отца, а затем увидел письмо Голбрейта сыну - у него встал ком в горле.

Совру, если скажу, что мои глаза не были мокрыми в тот момент - добавил Solfalia

Отец Solfalia к сожалению не смог полноценно насладиться Baldur's Gate 3 - к моменту выхода полной версии игры его болезнь уже сильно спрогрессировала. Тем не менее, сын успел рассказать ему, что его увековечат в игре, чему он был очень рад и благодарен разработчикам.

Эта история еще раз наглядно показывает насколько Larian любят и ценят своё фанатское сообщество.

Персонаж в игре: