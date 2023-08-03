С релизом Baldur's Gate 3 в Steam появился список достижений, и в нем есть одно, для получения которого вам придется испортить всю игру самым кошмарным билдом из всех, который только можно себе представить в Dungeons & Dragons.
Достижение, получившее меткое название "Мастер на все руки", требует, чтобы вы "за одно прохождение игры перешли во все классы, не обращаясь к Витерсу с просьбой изменить персонажа". Витерс - это (в основном) дружелюбный NPC, позволяющий в любой момент переделать персонажа за скромную плату в золоте.
В Baldur's Gate 3 12 игровых классов персонажей и предельное количество уровней - 12, а это значит, что для создания такого "мастера на все руки" вам придется взять ровно по одному уровню в каждом классе. Да, это означает, что ваш персонаж будет иметь доступ ко всему, начиная с урона, наносимого атакой Разбойником, и заканчивая всеми базовыми заклинаниями Клирика, Мага и Друида, но это также означает, что вы никогда не получите доступ к способностям более высокого уровня, которые, вероятно, захотите использовать в поздней игре.
Мультиклассификация в два или три класса вполне возможна, но во все - нет. Но именно это и делает игру интригующей. Baldur's Gate 3 достаточно надежна, чтобы позволить вам обойтись практически без всякой чепухи, которую вы могли бы придумать в настолке, и пока что она кажется достаточно открытой, чтобы вы могли найти способ заставить все это работать.
Одно из достижений Baldur's Gate 3 просит вас сделать самый ужасный билд, который только можно себе представить©
С релизом Baldur's Gate 3 в Steam появился список достижений, и в нем есть одно, для получения которого вам придется испортить всю игру самым кошмарным билдом из всех, который только можно себе представить в Dungeons & Dragons.
я так понимаю класс можно менять прям по середне игры?
Да. Но так достижение не получить.
помню в невервинтер найтс когда в первый раз играл заделал билд маг а потом взял класс колдун или наоборот потому что думал что получу дополнительные заклиная в день за каждый класс.
Так, понятно, походу придется попрощаться с этим сайтом на время игры, с местных работяг станется и в заголовки спойлеры пихать ради бонусов.
На какой сложности получается ачивка?) Если на условном "Приключении" берется, то почему-бы и нет? А вот если в соло на хардкоре.... То думаю и там найдутся отморозки, которые это еще смогут и заспидранить.
Толку то с этих достижений
Да действительно, ведь нельзя же трейнером себе опыт набить на 12 уровней(11) и закрыть ачивку за минуты 3, ага)
по такой логике зачем вообще нужны достижения в стиме, если можно прогой все их открыть сразу)
пройти игру таким персонажем, не?
Не, ну такие дебичи могут найтись, конечно, я не спорю.
а смысл? это как в дварф фортресс - умирать это весело. Челендж, а не чит, значительно более интригующий геймплей.
Я про саму ачивку. Так-то такой геймплей может зайти, я ж говорю)