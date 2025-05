Официальные фигурки по Baldur's Gate 3 шокировали фанатов своим ужасным качеством

Поклонники Baldur’s Gate 3 в ярости: эксклюзивные коллекционные фигурки, выпущенные компанией Wizards of the Coast, оказались крайне низкого качества. Фанаты, ожидавшие детализированные миниатюры любимых персонажей, получили грубые, деформированные фигурки с плохой проработкой лиц и одежды.

Фигурки, изображающие таких героев, как Астарион, Карлах, Гейл, Шэдоухарт, Уилл, Лаэ'зель и Уизерс, были анонсированы как премиум-продукт, но в реальности выглядят так, будто сделаны из дешёвого пластика и покрашены детьми. Многие покупатели отмечают, что полученные изделия даже отдалённо не напоминают промо-изображения.

«Это просто издевательство! За такие деньги можно было ожидать хотя бы среднего уровня детализации, но это даже близко не тянет на коллекционный предмет», — пишет один из разочарованных фанатов на Reddit.

Набор D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 - Character Boxed Set стоит 50 долларов. В описании написано, что за эту цену вы получите "7 культовых персонажей из получившей широкое признание видеоигры Baldur's Gate 3, идеально воссозданных в виде детализированных, предварительно окрашенных миниатюр", что звучит как насмешка, учитывая итоговое качество.Wizards of the Coast пока не прокомментировали ситуацию.