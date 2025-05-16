Официальные фигурки по Baldur's Gate 3 шокировали фанатов своим ужасным качеством

Поклонники Baldur’s Gate 3 в ярости: эксклюзивные коллекционные фигурки, выпущенные компанией Wizards of the Coast, оказались крайне низкого качества. Фанаты, ожидавшие детализированные миниатюры любимых персонажей, получили грубые, деформированные фигурки с плохой проработкой лиц и одежды.
Фигурки, изображающие таких героев, как Астарион, Карлах, Гейл, Шэдоухарт, Уилл, Лаэ'зель и Уизерс, были анонсированы как премиум-продукт, но в реальности выглядят так, будто сделаны из дешёвого пластика и покрашены детьми. Многие покупатели отмечают, что полученные изделия даже отдалённо не напоминают промо-изображения.
«Это просто издевательство! За такие деньги можно было ожидать хотя бы среднего уровня детализации, но это даже близко не тянет на коллекционный предмет», — пишет один из разочарованных фанатов на Reddit.
Набор D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 - Character Boxed Set стоит 50 долларов. В описании написано, что за эту цену вы получите "7 культовых персонажей из получившей широкое признание видеоигры Baldur's Gate 3, идеально воссозданных в виде детализированных, предварительно окрашенных миниатюр", что звучит как насмешка, учитывая итоговое качество.Wizards of the Coast пока не прокомментировали ситуацию.
Так это альфа версия, надо патчи подождать...
Ранний доступ, че уж, через пару-тройку лет в релиз.
а то текстуры мыльные)
Не заходи на территорию GSC ^) это их тема и они её доют.
Видимо чей-то ребенок делал фигурки) Любой 3д принтер напечает лучше) https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8
Что игра шляпа, что фигурки.
100%
что твой комментарий
Шляпа, это твоя жизнь. А игра огонь
Тем временем фигурки с озона за условные 3к
думаю произошёл распил денег на этих фигурках
Он больше на Джокера похож
Жалкая породия на божественный оригинал выше
Но это без покраса 3к, а с покрасим плюс от 8 до 20
Сравнивать одну нераскрашенную фигурку с комплектом из 7 раскрашенных... ну, такое себе... Я не оправдываю халтурщиков, просто сравнивать теплое с мягким может только недалекий человек.
Норм.
фигурки которые заслужили анимешные дро4еры
причем здесь аниме, вася, отдуплись...
У Вась что не танки все аниме🙂
уахахахааххахаха))))) какая игра, такие и фигурки. тоже наверное пошаговые
Факт)
Да, все начинается с мелочей
Просто текстуры еще не прогрузились
Качество просто ужасно конечно... они там идиоты что ли? или фанатов за идиотов держат? или это такой тонкий прикол какой-то, который только избранные понимают :) Неофициальные фигурки в 1000 раз лучше...
Визарды те еще ублюдки, у лариад были фигурки по DOS 2 вот там было классно сделано, а тут очень похоже на попытку продать уголь как конфеты.
НУ да. Кто ещё мог схавать на серьёзных щас рескин ориджинал сина ?
Найти бы ещё этот самый рескин Ориджинал Син.
Ты не путай издателя и разработчика
когда перебрал с друганами в баре )))
О, Великий суп наварили!
И водки в него налили!
Наконец персонажей BG3 выставили в истинном виде. Аплодирую стоя
Это они советскими ёлочными игрушками вдохновлялись.
Ну да, уровень китая по 1$ за весь набор.
Ожидание:
Реальность:
У него кинжал погнулся?😄
Не смейся, у всех с возрастом случается...
Блин, ржала минут 5. Просто ор. Спс за позитиф.
Может это просто кукри и мы нифига не поняли. 🤣
Какая игра такие фигурки
какой комментарий, такой и человек
хороший значит
На коробке так выглядело. 50 баксов +- это стоит
Ахахаха, вот жеж клоуны 😂
Да на коробке тоже не сильно то и лучше )
Ахаха, их как будто из пластилина ребенок лепил.
Просто до слез... 🤣
в китае заказ сделали по 5 центов за штуку и соевым хомякам впаривают по 50 долларов)
Еще не поняли? Это ранний доступ, ждите патчей ^_^
Модами исправят 🤣
дифинитив издание
Самое смешное, что миниатюры первым делом попали в руки Элоди Чезелли, старшей художницы кинематографии Larian, которая была маленько в шоке и делилась их "портретами" в Х. Но разве они считаются официальными? Это же миниатюры WizKids, у WizKids есть лицензия на производство миниатюр по Dungeons & Dragons, Pathfinder и прочим настолкам, но они не имеют отношения к Larian, WotC или Hasbro. Качество у них всегда было низкое, даже у не раскрашенных миниатюр, а уж красят их будто слепые китайцы, но обычно это компенсировалось невысокой ценой по сравнению с другими производителями. Просто фанаты BG3, видимо, впервые покупают такие наборы и немножко не в курсе реалий. С другой стороны - а какого качества они хотели от серийного производства фигурок размером с пол-мизинца, если даже более-менее полноценные 6-7-дюймовые фигурки отдают в перекраску? Хочешь качественно покрашенную миниатюру - покрась ее сам.
Пятьдесят баксов они в любом случае не стоят.
балда 3 игра по ДНД если что
это такой шляпный DDLS или фигурки делало общество слепых?
тем временем они же на сайте игрового мерча
ну, значит автор сам налепил и поклеп наводит :D
Какая игра, такие и фигурки...
На самом деле чтоб так всрато сделать нужны тоже старания и смелость чтобы людям не то что продать но даже показать!!
Чё-то напомнило.
https://www.youtube.com/watch?v=m3p_VuPIS2c
это на минимальных настройках))
Я такие безобразные фигурки наверное с 90х не видел. Их наверное в подвале китайцы делали, хотя думаю да же они лучше бы сделали.
Индусы, и не в подвале, а в пещере и без освещения. Судя по качеству изделий. 🤣
Не официальная фигурка. Но и ценник у нее конечно же побольше
Всё телосложение растеряла)
фуу..до чего же мерзкая...или мерзкое. как это может нравиться вообще?
Вопрос, просто реально интересно, что именно не так? Что лишнее или чего не хватает. Чуть подробней можно?
к исполнению фигурки вопросов 0, выполнено отлично.
я имел ввиду персонажа.
Для мультфильма Робоцып идеальны!
Ахаха. Смешно.)
Олдскул
Всё бы неплохо, да только фанбазу не ту выбрали для кидалова, в пошаговые рпг в основном играют фанаты, а они новочти смотрят довольно активно. Так что этот мув им ещё аукнется, часть репутации в помойку
В раннем доступе вышли просто
Так их просто безрукий владелец покрасил скорее всего. Это же миниатюрки для игры, а они по умолчанию серые и некрашенные
качество их исполнения тоже такое себе...
Нет, они продаются крашеными
кошмар
Эта как та херня, которую в детстве пластилином лепишь, а у нее еще все тает и гнется.
так, дошкольников и напрягли, походу, из пластилина лепить... кринжатина жесть...
Да я думаю тут дошкольников попросили, в тысячу раз лучше сделали бы. Это вообще дикий звиздец, нет бы один принтер арендовать или заказать выплавку и лимитированной серией пустить раз все так плохо
"и так сойдет..."(с)
Этот в миллион раз лучше
Эх, а ведь этот чел из первой части Робокопа сделан даже без компьютерной графики. Умели же раньше кино снимать.
А ещё можно монстров из нечто Карпентера вспомнить.
да и игра расхайпленное гвнецо если так
ахха, вот это я понимаю уровень
По-моему, вполне лорно: такие игрушки выпускались во времена зарождения серии.
Чтоб вы понимали, я кручусь в этой сфере и за этот мусор они всегда просят от 4 до 8к рублев. У них все фигурки такого качества, и находятся ведь люди которые покупают.
Так поэтому эти бракоделы и не заморачиваются - люди берут, значит, делать качественнее незачем.
Это искусство, дизайнер так видит. Вы еще до черного квадрата Малевича даЫбЫтись.
фигурки просто микроскопические. обычный уровень таких штук из 90х
Ага, словно типичный дешман из Киндерсюрприза.
только сейчас не 90 и если тот же LI в покрасе увидишь, поймешь что тут полное наeбалoво, масштаб LI - 6мм
Ахах их как будто делали дети из индии прямо на рынке ...
из чараса лепили и под ним :D
Попихвает откровенным фейком в посте
Мне кажется, его наегорили. Не там взял
Лохам и так сойдёт..гы-гы
Будто младенец слепил из пластелина.
😂
У меня китайские черепашки ниндзя, робокоп и спидермэн в начале 90ых лучше были по качеству))
как будто игрушки из 80/90х что ли
Что это за cpaнь? 😂😂😂