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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 408 оценок

Официальные фигурки по Baldur's Gate 3 шокировали фанатов своим ужасным качеством

2BLaraSex 2BLaraSex

Поклонники Baldur’s Gate 3 в ярости: эксклюзивные коллекционные фигурки, выпущенные компанией Wizards of the Coast, оказались крайне низкого качества. Фанаты, ожидавшие детализированные миниатюры любимых персонажей, получили грубые, деформированные фигурки с плохой проработкой лиц и одежды.

Фигурки, изображающие таких героев, как Астарион, Карлах, Гейл, Шэдоухарт, Уилл, Лаэ'зель и Уизерс, были анонсированы как премиум-продукт, но в реальности выглядят так, будто сделаны из дешёвого пластика и покрашены детьми. Многие покупатели отмечают, что полученные изделия даже отдалённо не напоминают промо-изображения.

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«Это просто издевательство! За такие деньги можно было ожидать хотя бы среднего уровня детализации, но это даже близко не тянет на коллекционный предмет», — пишет один из разочарованных фанатов на Reddit.

Набор D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 - Character Boxed Set стоит 50 долларов. В описании написано, что за эту цену вы получите "7 культовых персонажей из получившей широкое признание видеоигры Baldur's Gate 3, идеально воссозданных в виде детализированных, предварительно окрашенных миниатюр", что звучит как насмешка, учитывая итоговое качество.Wizards of the Coast пока не прокомментировали ситуацию.

219
164
Комментарии: 164
Ваш комментарий
Old-Waldemar

Так это альфа версия, надо патчи подождать...

128
PanKotovsky

Ранний доступ, че уж, через пару-тройку лет в релиз.

30
Almost G PanKotovsky
29
Animario

а то текстуры мыльные)

12
SpunkyHannibal

Не заходи на территорию GSC ^) это их тема и они её доют.

13
ScandalousGawain

Видимо чей-то ребенок делал фигурки) Любой 3д принтер напечает лучше) https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8

Neradzurri

Что игра шляпа, что фигурки.

103
qabbasov

100%

28
Hidan20

что твой комментарий

27
ohrannik84

Шляпа, это твоя жизнь. А игра огонь

4
FlyRazer

Тем временем фигурки с озона за условные 3к

45
doverAthletic

думаю произошёл распил денег на этих фигурках

11
Neco-Aheron

Он больше на Джокера похож

4
moonfaer

Жалкая породия на божественный оригинал выше

ТентаклЪ

Но это без покраса 3к, а с покрасим плюс от 8 до 20

2
Rаyden

Сравнивать одну нераскрашенную фигурку с комплектом из 7 раскрашенных... ну, такое себе... Я не оправдываю халтурщиков, просто сравнивать теплое с мягким может только недалекий человек.

3
Mr. Frosty

Норм.

32
Пэцка Глазэк

фигурки которые заслужили анимешные дро4еры

23
Поджигаявату

причем здесь аниме, вася, отдуплись...

13
TastelessBeatrice Поджигаявату

У Вась что не танки все аниме🙂

besnovaty1986

уахахахааххахаха))))) какая игра, такие и фигурки. тоже наверное пошаговые

21
AndralStormborn

Факт)

5
HerzokSCP

Да, все начинается с мелочей

Кот Миша

Просто текстуры еще не прогрузились

20
slim108

Качество просто ужасно конечно... они там идиоты что ли? или фанатов за идиотов держат? или это такой тонкий прикол какой-то, который только избранные понимают :) Неофициальные фигурки в 1000 раз лучше...

20
TheLokich

Визарды те еще ублюдки, у лариад были фигурки по DOS 2 вот там было классно сделано, а тут очень похоже на попытку продать уголь как конфеты.

1
Сотонеющий tichka
или фанатов за идиотов держат

НУ да. Кто ещё мог схавать на серьёзных щас рескин ориджинал сина ?

5
Dovakin193208 Сотонеющий tichka

Найти бы ещё этот самый рескин Ориджинал Син.

2
GroovyPercival Сотонеющий tichka

Ты не путай издателя и разработчика

Unicorling
19
gliga142

когда перебрал с друганами в баре )))

2
Выxyxoль

О, Великий суп наварили!

3
retorter Выxyxoль

И водки в него налили!

1
Winnipuha

Наконец персонажей BG3 выставили в истинном виде. Аплодирую стоя

16
Ден

Это они советскими ёлочными игрушками вдохновлялись.

16
LayTam75

Ну да, уровень китая по 1$ за весь набор.

Ожидание:

Реальность:

12
Andrey Nikiforov

У него кинжал погнулся?😄

14
Александр Дантес Andrey Nikiforov

Не смейся, у всех с возрастом случается...

42
MLShadow Andrey Nikiforov
14
Raphtallia MLShadow

Блин, ржала минут 5. Просто ор. Спс за позитиф.

2
Raphtallia Andrey Nikiforov

Может это просто кукри и мы нифига не поняли. 🤣

1
Ven-Li Yang

Какая игра такие фигурки

11
vfa19

какой комментарий, такой и человек

5
Ven-Li Yang vfa19

хороший значит

FamousAdriel

На коробке так выглядело. 50 баксов +- это стоит

8
нагибатель вилок

Ахахаха, вот жеж клоуны 😂

Unicorling

Да на коробке тоже не сильно то и лучше )

1
Raphtallia

Ахаха, их как будто из пластилина ребенок лепил.

Просто до слез... 🤣

7
Well-knownQusai

в китае заказ сделали по 5 центов за штуку и соевым хомякам впаривают по 50 долларов)

7
Kokoprime1991

Еще не поняли? Это ранний доступ, ждите патчей ^_^

6
Его-р

Модами исправят 🤣

1
xmur xmur

дифинитив издание

1
Skessan

Самое смешное, что миниатюры первым делом попали в руки Элоди Чезелли, старшей художницы кинематографии Larian, которая была маленько в шоке и делилась их "портретами" в Х. Но разве они считаются официальными? Это же миниатюры WizKids, у WizKids есть лицензия на производство миниатюр по Dungeons & Dragons, Pathfinder и прочим настолкам, но они не имеют отношения к Larian, WotC или Hasbro. Качество у них всегда было низкое, даже у не раскрашенных миниатюр, а уж красят их будто слепые китайцы, но обычно это компенсировалось невысокой ценой по сравнению с другими производителями. Просто фанаты BG3, видимо, впервые покупают такие наборы и немножко не в курсе реалий. С другой стороны - а какого качества они хотели от серийного производства фигурок размером с пол-мизинца, если даже более-менее полноценные 6-7-дюймовые фигурки отдают в перекраску? Хочешь качественно покрашенную миниатюру - покрась ее сам.

5
cherubik997

Пятьдесят баксов они в любом случае не стоят.

Night Strider

балда 3 игра по ДНД если что

BigusDickus

это такой шляпный DDLS или фигурки делало общество слепых?

тем временем они же на сайте игрового мерча

4
Поджигаявату

ну, значит автор сам налепил и поклеп наводит :D

1
0conitum

Какая игра, такие и фигурки...

4
Alex40001
3
Kamishini1993

На самом деле чтоб так всрато сделать нужны тоже старания и смелость чтобы людям не то что продать но даже показать!!

3
Kind_Stone

Чё-то напомнило.
https://www.youtube.com/watch?v=m3p_VuPIS2c

3
KPAHbl4

это на минимальных настройках))

3
Aaro Niro

Я такие безобразные фигурки наверное с 90х не видел. Их наверное в подвале китайцы делали, хотя думаю да же они лучше бы сделали.

3
Raphtallia

Индусы, и не в подвале, а в пещере и без освещения. Судя по качеству изделий. 🤣

2
95kratos1995

Не официальная фигурка. Но и ценник у нее конечно же побольше

3
MKUltra

Всё телосложение растеряла)

Neradzurri

фуу..до чего же мерзкая...или мерзкое. как это может нравиться вообще?

2
Dave DoK Neradzurri

Вопрос, просто реально интересно, что именно не так? Что лишнее или чего не хватает. Чуть подробней можно?

Neradzurri Dave DoK

к исполнению фигурки вопросов 0, выполнено отлично.

я имел ввиду персонажа.

Ded_Mazay1991

Для мультфильма Робоцып идеальны!

3
Случайный Игрок

Ахаха. Смешно.)

2
-zotik-

Олдскул

2
Tauch

Всё бы неплохо, да только фанбазу не ту выбрали для кидалова, в пошаговые рпг в основном играют фанаты, а они новочти смотрят довольно активно. Так что этот мув им ещё аукнется, часть репутации в помойку

2
Langlitz

В раннем доступе вышли просто

2
FatalleZ
2
ReD3ToN

Так их просто безрукий владелец покрасил скорее всего. Это же миниатюрки для игры, а они по умолчанию серые и некрашенные

2
Поджигаявату

качество их исполнения тоже такое себе...

bulldog22

Нет, они продаются крашеными

Night Strider bulldog22

кошмар

Yapa Skuda

Эта как та херня, которую в детстве пластилином лепишь, а у нее еще все тает и гнется.

2
Поджигаявату

так, дошкольников и напрягли, походу, из пластилина лепить... кринжатина жесть...

Yapa Skuda Поджигаявату

Да я думаю тут дошкольников попросили, в тысячу раз лучше сделали бы. Это вообще дикий звиздец, нет бы один принтер арендовать или заказать выплавку и лимитированной серией пустить раз все так плохо

Поджигаявату Yapa Skuda

"и так сойдет..."(с)

1
Xndr DeKoz
2
Маркет Плейс

Этот в миллион раз лучше

Евгений Кондратенко

Эх, а ведь этот чел из первой части Робокопа сделан даже без компьютерной графики. Умели же раньше кино снимать.

1
cherubik997 Евгений Кондратенко

А ещё можно монстров из нечто Карпентера вспомнить.

1
Rageinside

да и игра расхайпленное гвнецо если так

2
Retro Ranger

ахха, вот это я понимаю уровень

1
Andrey Nikiforov

По-моему, вполне лорно: такие игрушки выпускались во времена зарождения серии.

1
Grim_D

Чтоб вы понимали, я кручусь в этой сфере и за этот мусор они всегда просят от 4 до 8к рублев. У них все фигурки такого качества, и находятся ведь люди которые покупают.

1
Truthful Zaman
находятся ведь люди которые покупают.

Так поэтому эти бракоделы и не заморачиваются - люди берут, значит, делать качественнее незачем.

Даздрасен Дыклоп

Это искусство, дизайнер так видит. Вы еще до черного квадрата Малевича даЫбЫтись.

1
MunchkiN 616

фигурки просто микроскопические. обычный уровень таких штук из 90х

1
Victor Dukoff

Ага, словно типичный дешман из Киндерсюрприза.

1
Night Strider

только сейчас не 90 и если тот же LI в покрасе увидишь, поймешь что тут полное наeбалoво, масштаб LI - 6мм

SpunkyHannibal

Ахах их как будто делали дети из индии прямо на рынке ...

1
Поджигаявату

из чараса лепили и под ним :D

Космический Костыль

Попихвает откровенным фейком в посте

1
BDmitriy

Мне кажется, его наегорили. Не там взял

1
Pastoral

Лохам и так сойдёт..гы-гы

1
BENDJI

Будто младенец слепил из пластелина.

1
Леший3

😂

1
CraftyNaxar

У меня китайские черепашки ниндзя, робокоп и спидермэн в начале 90ых лучше были по качеству))

1
vctpo

как будто игрушки из 80/90х что ли

1
5uperNova

Что это за cpaнь? 😂😂😂

1
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