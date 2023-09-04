Огромный мод для Baldur's Gate 3 добавляет в игру 54 новые расы

Талантливый моддер расширил возможности кастомизации персонажей Baldur's Gate 3, добавив 54 новых расовых варианта. Мод называется Fantastical Multiverse и разработан DungeonsAndSouls. Среди них 37 рас, основанных на официальных источниках Dungeons and Dragons, 5 рас из сеттинга Grim Hollow, 8 самодельных рас, а также 4 расы из Final Fantasy 14.
В качестве примера новых рас, можно привести таких монстров, как Багбир, Чейнджлинг, Фирболг и Минотавр. Также переработаны стандартные расы из Dungeons and Dragons Unearthed Arcana: эльф, тифлинг, гном, дварф и драконорожденный, причем некоторые из них имеют несколько новых подрас. Также включены расы, встречающиеся в "Монстрах Мультивселенной" Морденкайнена: элементали Генаси, обитающие на планете Аасимар, племенные Голиафы и другие.
Что касается рас Final Fantasy 14, то на данный момент в моде реализовано четыре. Хюр, Элезен, Роегадин и Гарлеан. Автор планирует реализовать больше рас из Final Fantasy 14.
Нахера?
Рас вроде и так хватает, а вот нормальный бы кастомизатор персонажа не помешал бы. В игре очень убогий какой-то. Пару лиц, пару размеров тел, всего по паре.
Моды на добавления новых лиц (а не их замены уже видел на нексусе)
Для Neverwinter Nights 1 тоже похожий мод есть. Выглядит дико, но забавно...
Опа) можно будет Пун-нуна создать
Ну добавить полбеды, а вот насколько хорошо они состыкуются с сюжетом, лором и просто с игрой, в которой всё ещё немало каноных-то багов? Молчу уж о многострадальной русификации.
И зачем??? Я наверняка не понимаю, пардон, но разве там каноных рас мало?
так и напрашиваеца " ...Нахера нам без хера если с хером до хера" )))
Лучше сделайте мод, который поможет исправить уродливых женских персов и сменить пол этому гомику вампиру.
И тем, кто скажут что он не гомик . Простой пример - в лагере две девушки и один мужчина (я), а этот вампир идёт пить кровь мужика. Вот каждый из вас, кто натурал, вот если бы вы были вампиром, то в чью шею вы бы вцепились - в шею девушек или бородатого мужика, который целый день сражался и носил тяжёлую броню?
Ну как бы, если ты выбираешь мужика в таких ситуациях, когда мог выбрать девушку, то ты явно гомик.
Надеюсь, доберутся руки модеров и до способок, которые будут достойны избранника для соблазна, а не только истребителя играть, да словом смерти 1 раз за всю игру, ошеломляющий взгляд дать, исчезновение, что у каждого последователя Баала есть, и счётчик ударов для 7 ударов смерти как у саревока и Орин, так хоть ущербно не будешь чувствовать, а то смотрю со стороны Соблазна(блин, чел, почему тебя Баал так ущемил?)