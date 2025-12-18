ЧАТ ИГРЫ
"Он схватил меня за пах!" - бывшая сотрудница Larian обвинила студию в игнорировании домогательств и токсичной атмосфере

AceTheKing AceTheKing

На фоне скандала вокруг использования ИИ, бывшая сотрудница Larian Studios Хэш Бандикут, участвовавшая в создании Baldur's Gate 3, сделала серию публичных заявлений о нездоровой обстановке в студии. Она обвинила руководство, включая Свена Винке, в потворстве сотрудникам с радикальными взглядами и в игнорировании случаев домогательств.

Бандикут утверждает, что один из ключевых инженеров во время пандемии радикализировался, начав продвигать в офисе консервативные идеи и культурный марксизм. Вокруг него сформировалась группа, чьи шутки и высказывания в адрес меньшинств создавали дискомфортную атмосферу. По словам Бандикут, на жалобы сотрудников Свен Винке отвечал, что этот специалист незаменим из-за близости релиза Baldur's Gate 3.

Также она описала инцидент сексуального домогательства со стороны другого сотрудника, Феликса Педуллы (который сейчас работает в CD Projekt RED), который, по ее словам, схватил ее за пах в офисе после ее каминг-аута как транс-женщины. Бандикут подчеркнула, что подобные случаи оставались без последствий, если сотрудник считался ценным для проекта. При этом она призвала игроков не бойкотировать Baldur's Gate 3, отметив, что над игрой работали сотни талантливых людей.

В Larian Studios пока не прокомментировали эти обвинения.

