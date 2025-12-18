"Он схватил меня за пах!" - бывшая сотрудница Larian обвинила студию в игнорировании домогательств и токсичной атмосфере

На фоне скандала вокруг использования ИИ, бывшая сотрудница Larian Studios Хэш Бандикут, участвовавшая в создании Baldur's Gate 3, сделала серию публичных заявлений о нездоровой обстановке в студии. Она обвинила руководство, включая Свена Винке, в потворстве сотрудникам с радикальными взглядами и в игнорировании случаев домогательств.
Бандикут утверждает, что один из ключевых инженеров во время пандемии радикализировался, начав продвигать в офисе консервативные идеи и культурный марксизм. Вокруг него сформировалась группа, чьи шутки и высказывания в адрес меньшинств создавали дискомфортную атмосферу. По словам Бандикут, на жалобы сотрудников Свен Винке отвечал, что этот специалист незаменим из-за близости релиза Baldur's Gate 3.
Также она описала инцидент сексуального домогательства со стороны другого сотрудника, Феликса Педуллы (который сейчас работает в CD Projekt RED), который, по ее словам, схватил ее за пах в офисе после ее каминг-аута как транс-женщины. Бандикут подчеркнула, что подобные случаи оставались без последствий, если сотрудник считался ценным для проекта. При этом она призвала игроков не бойкотировать Baldur's Gate 3, отметив, что над игрой работали сотни талантливых людей.
В Larian Studios пока не прокомментировали эти обвинения.
Очередной боевой вертолет уволенный после провала квотной системы пытается хайпонуть
В профиле указано she/it и то, что оно работало над MindsEye.
Где квоты остались там и работало.
Но когда создавали "Baldur's Gate 3", в которой типа нет повестки, потребность в таких, и гей-медведях, была?
В этой новости прекрасно всё. Но схватить за пах транс-женщину - это надо мужество проявить.
А за мужество положено что?
Правильно. 10 очков Гриффиндору!
А транс - женщина это кто из кого?
А вот схватишь за пах и узнаешь.
Проверял просто, отросло что-то или нет после признания
У него отрос длиннющий нос как у Пиннокио.Все эти заявления равнозначны заявлениям престарелых кинозвёзд как их насиловали в одном и том-же отеле, куда они сами приезжали по ночам в течении 5-ти лет.
Прекрасный троллинг)
"после ее каминг-аута как транс-женщины"
Я начал ржать на этом моменте. Какая же тупая соя. Ну живи ты, считая себя вертолётом, мужебабой или табуреткой, да пофиг, но нафига ты всем об этом рассказываешь-то? Что бы что? Ну и получило.
оно должно быть радо что его вообще кто то потрогал
Загуглил Хэш Бандикут. Выскочило в картинках это. У кого-то встанет на ЭТО?))) Дырку никто не хотел,вот и заявила о домогательствах)))
Так там нет дырки)
Ну как бы две))) Не считая подмышек и подколенников))) Да,я извращенец)))
Какой разврат!) Раз в рот,раз в зад)))
Молчали и терпели, что аж спустя годы решились об этом сказать, прямо после того как началась массовая травля студии из за ИИ, очень удобно. Завтра еще что-нибудь придумают.
Ха-ха ля Педулла проверил братана на наличие валыны. Наберут дебилов по объявлению, Педулл всяких потом удивляются откуда токсичная атмосфера и скандалы.
Какая игра такие и сотрудники... Мерзость. Жабо-гадюкинг...
кал делался радужными для таких же