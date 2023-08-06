Онлайн Baldur's Gate 3 достиг рекордных 712 тысяч игроков, и игра стала совместима со Steam Deck

Было установлено новое достижение в онлайн-популярности ролевой игры Baldur’s Gate 3, которое привлекло внимание большого количества игроков, а также стало совместимо с платформой Steam Deck.
Пиковое количество игроков, играющих одновременно, достигло впечатляющих 712 тысяч в выходные. На данный момент число игроков в клиенте Baldur’s Gate 3 составляет более 707 тысяч, и это число постепенно уменьшается, что типично для данного времени суток. Нет сомнений, что подопечные Свена Винке устанавливают новые рекорды.
Также стоит отметить, что Baldur’s Gate 3 успешно прошла верификацию для Steam Deck, что было подтверждено студией Larian в социальных сетях. Игра полностью адаптирована для портативного компьютера от Valve, включая интерфейсы и шрифты, оптимизированные для семидюймового экрана. Кроме того, разработчики создали особый пресет графических настроек, чтобы обеспечить максимально комфортное игровое впечатление на портативном устройстве.
Ранее Baldur’s Gate 3 также была доступна для запуска на Steam Deck, но не имела официальной поддержки. Из-за этого некоторые игроки сталкивались с незначительными техническими проблемами, такими как лаги и вылеты. Кроме того, некоторые тексты были плохо читаемы, и управление требовало некоторой доработки.
Недавно вышел первый «хотфикс» для Baldur’s Gate 3, в котором было исправлено около 150 ошибок, включая отключение отображения сборки игры во время диалогов. Разработчики продолжат выпускать патчи, чтобы сделать игровой процесс еще более приятным.
При этом игра без всяких днонув, без русофобии. И чет, внезапно, игра отлично продаётся, огромный онлайн и полный успех.
Что такое русофобия?
Какая еще блин русофобия в фэнтази игре по DnD?
И в какой игре вообще есть русофобия? 🤔
мм, приплёл политику, куда же без этого
тимвивер скачай.
он имел введу в общем, а не про игру.
Как вылечить кровопотерю от укуса Астариона. Или всегда с этим бегать?
лучше расскажите как разработчики в уши сали о своей великой оптимизации :D То что она запускается на старом железе это не заслуга оптимизации , а заслуга устаревшего графона . Но так еще умудряется сттатерить а местами даже фпос умирает ....
Не соглашусь с устаревшим графоном, но вот оптимизация да, лол. На ультрах графика очень даже красивая.
На 3070 и 10400F статтеры, а игра сама выставила ультра настройки, типа все ок и пк под них подходит, но проблемы есть.
так выглядит дивинити 2017 года , балдур не далеко ушел.
Назови пожалуйста игру, которая выглядит лучше что это за игры, о которых не все знают. Дое#аться до графики это просто вершина критики тем более с учетом того, что в игре она вполне приятная.
Вертикалка стоит?
че ты несешь.
для рпг изометрии графон выше крыши, то что у тебя статтеры, это твои проблемы.
п.с
200+фпс ультра, о чем речь вообще.
Да задрали уже с этой парашей питерской, каждый чих постите. Пора забыть про неё.
Какой же ты буйный))
Ну так топовая игра и впервые реально нормальное РПГ.
И при этом ты вместо того, чтоб игнорировать инфополе по этой игре, пишешь гневные комментарии
причем здесь питер?
У Ларианов была студия в Питере, после СВО скорее всего они ее закрыли/перевезли в другую страну