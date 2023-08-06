Онлайн Baldur's Gate 3 достиг рекордных 712 тысяч игроков, и игра стала совместима со Steam Deck ©

Было установлено новое достижение в онлайн-популярности ролевой игры Baldur’s Gate 3, которое привлекло внимание большого количества игроков, а также стало совместимо с платформой Steam Deck.

Пиковое количество игроков, играющих одновременно, достигло впечатляющих 712 тысяч в выходные. На данный момент число игроков в клиенте Baldur’s Gate 3 составляет более 707 тысяч, и это число постепенно уменьшается, что типично для данного времени суток. Нет сомнений, что подопечные Свена Винке устанавливают новые рекорды.

Также стоит отметить, что Baldur’s Gate 3 успешно прошла верификацию для Steam Deck, что было подтверждено студией Larian в социальных сетях. Игра полностью адаптирована для портативного компьютера от Valve, включая интерфейсы и шрифты, оптимизированные для семидюймового экрана. Кроме того, разработчики создали особый пресет графических настроек, чтобы обеспечить максимально комфортное игровое впечатление на портативном устройстве.

Ранее Baldur’s Gate 3 также была доступна для запуска на Steam Deck, но не имела официальной поддержки. Из-за этого некоторые игроки сталкивались с незначительными техническими проблемами, такими как лаги и вылеты. Кроме того, некоторые тексты были плохо читаемы, и управление требовало некоторой доработки.

Недавно вышел первый «хотфикс» для Baldur’s Gate 3, в котором было исправлено около 150 ошибок, включая отключение отображения сборки игры во время диалогов. Разработчики продолжат выпускать патчи, чтобы сделать игровой процесс еще более приятным.