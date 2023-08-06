на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 926 оценок

Онлайн Baldur's Gate 3 достиг рекордных 712 тысяч игроков, и игра стала совместима со Steam Deck

©
Faradeyyy
Новости

Было установлено новое достижение в онлайн-популярности ролевой игры Baldur’s Gate 3, которое привлекло внимание большого количества игроков, а также стало совместимо с платформой Steam Deck.

Пиковое количество игроков, играющих одновременно, достигло впечатляющих 712 тысяч в выходные. На данный момент число игроков в клиенте Baldur’s Gate 3 составляет более 707 тысяч, и это число постепенно уменьшается, что типично для данного времени суток. Нет сомнений, что подопечные Свена Винке устанавливают новые рекорды.

Также стоит отметить, что Baldur’s Gate 3 успешно прошла верификацию для Steam Deck, что было подтверждено студией Larian в социальных сетях. Игра полностью адаптирована для портативного компьютера от Valve, включая интерфейсы и шрифты, оптимизированные для семидюймового экрана. Кроме того, разработчики создали особый пресет графических настроек, чтобы обеспечить максимально комфортное игровое впечатление на портативном устройстве.

Ранее Baldur’s Gate 3 также была доступна для запуска на Steam Deck, но не имела официальной поддержки. Из-за этого некоторые игроки сталкивались с незначительными техническими проблемами, такими как лаги и вылеты. Кроме того, некоторые тексты были плохо читаемы, и управление требовало некоторой доработки.

Недавно вышел первый «хотфикс» для Baldur’s Gate 3, в котором было исправлено около 150 ошибок, включая отключение отображения сборки игры во время диалогов. Разработчики продолжат выпускать патчи, чтобы сделать игровой процесс еще более приятным.

17
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
wianewa

При этом игра без всяких днонув, без русофобии. И чет, внезапно, игра отлично продаётся, огромный онлайн и полный успех.

2
cch1cken

Что такое русофобия?

-11
AlexFullBeast
без русофобии

Какая еще блин русофобия в фэнтази игре по DnD?

И в какой игре вообще есть русофобия? 🤔

-3
cheezette

мм, приплёл политику, куда же без этого

4
Sprintin cch1cken

тимвивер скачай.

1
Sprintin AlexFullBeast

он имел введу в общем, а не про игру.

2
Юрец Одесса

Как вылечить кровопотерю от укуса Астариона. Или всегда с этим бегать?

0
Top Trader

лучше расскажите как разработчики в уши сали о своей великой оптимизации :D То что она запускается на старом железе это не заслуга оптимизации , а заслуга устаревшего графона . Но так еще умудряется сттатерить а местами даже фпос умирает ....

-13
AlexFullBeast

Не соглашусь с устаревшим графоном, но вот оптимизация да, лол. На ультрах графика очень даже красивая.

На 3070 и 10400F статтеры, а игра сама выставила ультра настройки, типа все ок и пк под них подходит, но проблемы есть.

-2
Top Trader AlexFullBeast

так выглядит дивинити 2017 года , балдур не далеко ушел.

-1
luVol

Назови пожалуйста игру, которая выглядит лучше что это за игры, о которых не все знают. Дое#аться до графики это просто вершина критики тем более с учетом того, что в игре она вполне приятная.

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Вертикалка стоит?

-2
Sprintin

че ты несешь.

для рпг изометрии графон выше крыши, то что у тебя статтеры, это твои проблемы.

п.с

200+фпс ультра, о чем речь вообще.

1
deztroy

Да задрали уже с этой парашей питерской, каждый чих постите. Пора забыть про неё.

-33
-zotik-

Какой же ты буйный))

6
kirillwulf666

Ну так топовая игра и впервые реально нормальное РПГ.

5
cheezette

И при этом ты вместо того, чтоб игнорировать инфополе по этой игре, пишешь гневные комментарии

3
Sprintin

причем здесь питер?

3
helenwn Sprintin

У Ларианов была студия в Питере, после СВО скорее всего они ее закрыли/перевезли в другую страну

1