Описание патча для Baldur's Gate 3 было настолько большим, что превысило лимит текста в Steam

В пятницу студия Larian Studios выпустила очередное обновление для Baldur's Gate 3, в котором внесены все важные изменения и исправления.Апдейт получился очень масштабным и обещает исправить более тысячи ошибок, а также "проблемы с балансировкой, производительностью и многое-многое другое".
Но самое забавное, что, как обычно, разработчики выпустили в Steam пресс-релиз с подробным описанием исправлений в патче, но в него вошло далеко не все - просто потому, что был превышен лимит текста. Даже сама студия в своем сообщении в Twitter (или X) пошутила над сложившейся ситуацией.
Вышел патч №1 для Baldur's Gate 3, исправляющий 1000 ошибок и глюков. Обновление настолько большое, что оно даже превысило текстовый лимит Steam, - говорится в сообщении, которое набрало более 16 000 "лайков".
Весь пресс-релиз с подробностями патча (полностью и без изменений) можно найти на официальном сайте Larian.
Baldur's Gate 3 доступна для ПК. На PlayStation 5 игра выйдет 6 сентября, а на Xbox ожидается в 2023 году.
Кстати в 3 акте теперь начали общаться спутники, оставлять комментарии. Да и вообще стабильней на вулкане теперь работает, пошустрее. Говорили, что зубы почернеют от паразитов, но я не заметил пока
Жаль они сумок не добавили для заклинаний, стрел и зелий, масштаб не изменить еще
Так есть мод на это.
у меня в подземелье визуально пропали облака ядовитые,их тупо не видно
Ну, как-то это скорее минус, что для игры бывшей в раннем доступе выходят такие огромные патчи. Надо было тогда продолжать ранний доступ пока игру не доделают. Это было бы честно.
вы обьем игроков сравните в раннем доступе и сейчас. Да и многие разрабы выпускают после релиза большие патчи что исправляют то или иное. Или вас смущает цифра 1000? а как на счет 17000 концовок? где они откровенно говоря схитрили, ведь концовок по факту 2 а остальное просто разные варианты с тем или иным местом или персонажем
Да и взять тот же пасфайндер, там сколько лет прошло а исправления до сих пор выкатывают...
До абсурда то не доводите хайп. Почти у каждой игры выходят патчи с таким числом изменений.
А хайп не может быть без абсурда) На то он и хайп. Это как с киберпанком, где у каждого первого игра - кал, но сам в тихушку поигрывает, пока мамка не видит)
"исправляющий 1000 ошибок и глюков" - да, новое слово в игровой индустрии; игра, долгое время находившаяся в альфа версии (и продолжает ею быть даже после выпуска); новый стандарт качества. Это что, массовый психоз какой-то или правильный подход к менеджменту? Какая нафиг мега игра? Неплохая игра - не более. Неужели все просто мечтают о том, чтобы новые игры правились патчами на 1000 исправлений? Ролевая игра перенасыщенная логическими ошибками в повествовании и сюжете (тот не появился, тот ушел, тот не дотрахал и т.д.) - это так принято и нужно?
Сталкер и корсары вспомните, уважаемый, если возраст позволяет. Или готику.
Когда-то нам выпускали игры с таким количеством багов, что может быть её и пройти то нельзя было. Вы зажрались от конвейеров, где в коде качественно ничего не меняется а в игре подкручивают только графоний.
Что Балдурс Гейтс обычная классическая РПГ с графонием я согласен. После Дивайн Дивинити и Патфайндера игра недотягивает как по прокачке, как по механикам, так и по сюжетной составляющей. Кинематография прекрасна для классической РПГ, тут бесспорно) Но всё остальное крепкая четверка или три с плюсом)
Радует что балдурс гейт каким-то чудесным образом напомнил гейм коммьюнити, что классические рпг это круто) Сколько этот жанр был забыт? А теперь вот) Каждый дурак в восторге от механик, которые уже давно изъездили с десятка 3-4 лет назад)
Все усилия разрабов в порнуху ушли, теперь вот решили что пора бы и игрой занятся XD
Всего один раз порнуху показали(
за 100 часов приключений
Ну не скажите, если играть пати физиков, то можно практически не отдыхать а все эти сцены происходят именно на отдыхе. Я к примеру специально делал 3 привала подряд, чтобы наконец ко мне пришла Карлах и увидеть сцену с ней. Честно я немного разочарован, что не было диалога после этого про синее пламя. Ведь во время близости пламя нашего демоненка стало синим.