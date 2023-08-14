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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 426 оценок

"Орбитальный удар" совомедведя в Baldur's Gate 3 наносит более 1000 урона, что достаточно для ваншота любого противника

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Procy_on
Новости

Благодаря некоторым дизайнерским решениям Larian друиды в Baldur's Gate 3 могут превращать свою совиную форму в живой метеор, нанося с его помощью от 800 до 1 170 единиц урона. Для наглядности: взрослый красный дракон 17-го уровня - имеет 256 хп. Этого достаточно, чтобы убить этого монстра четыре раза.

Разрушительный эффект этого пушистого метеора вы можете увидеть здесь у пользователя Reddit Fishbleb, который использовал его, чтобы расплющить босса первого акта, а затем у стримера Ellohime, который бросил совомедведя со стены замка, нанеся 800 урона во втором акте.

Разумеется, большее из этих чисел наносится голему, имеющему уязвимость к ударам, что удваивает получаемый им урон. Тем не менее, даже 800 единиц урона нанесут взрослому красному дракону один удар, независимо от того, спасется ли он - тем более что дробящий урон от падающего предмета, похоже, не имеет значения, добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу: обе вышеупомянутые жертвы прошли "испытание", и им это не помогло.

Это объясняется тем, что способность "Сокрушительный полет", полученная от дикой формы совомедведя, одновременно аннулирует урон от падения для пользователя и считается падением предмета на врага, что линейно зависит от массы и не имеет верхнего предела веса. Оба игрока достигают этих абсурдных показателей, превращаясь в совомедведя, выпивая зелье увеличения (или накладывая на себя это заклинание), находя уступ, чтобы спрыгнуть, и падая на землю, как метеор, сброшенный мстительным богом.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Space marine286

Ну друиды стронг.

4
real19911

Медвесыч, а не совомедведь:D

2
UndecidedLionel
1
Кей Овальд

Ларианы умеют в проработку мира и заставить игроков думать.

1
Mad_cloud

Нашли хороший урон

1
Koyaniskaci

А если уступа нет?

0
Андрей Лвлв

телекинез?

0
Concelhaut

Проблему урона бочек Ларианы не пофиксили с ДОС2. Это и так было известно. На деле это очень печально. Механика г-о-в-н-о. Конечно, любители его самого будут оправдывать разработчиков, но это реальный косяк, и его нужно было залатать давным-давно.

-3