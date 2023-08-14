"Орбитальный удар" совомедведя в Baldur's Gate 3 наносит более 1000 урона, что достаточно для ваншота любого противника

Благодаря некоторым дизайнерским решениям Larian друиды в Baldur's Gate 3 могут превращать свою совиную форму в живой метеор, нанося с его помощью от 800 до 1 170 единиц урона. Для наглядности: взрослый красный дракон 17-го уровня - имеет 256 хп. Этого достаточно, чтобы убить этого монстра четыре раза.
Разрушительный эффект этого пушистого метеора вы можете увидеть здесь у пользователя Reddit Fishbleb, который использовал его, чтобы расплющить босса первого акта, а затем у стримера Ellohime, который бросил совомедведя со стены замка, нанеся 800 урона во втором акте.
Разумеется, большее из этих чисел наносится голему, имеющему уязвимость к ударам, что удваивает получаемый им урон. Тем не менее, даже 800 единиц урона нанесут взрослому красному дракону один удар, независимо от того, спасется ли он - тем более что дробящий урон от падающего предмета, похоже, не имеет значения, добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу: обе вышеупомянутые жертвы прошли "испытание", и им это не помогло.
Это объясняется тем, что способность "Сокрушительный полет", полученная от дикой формы совомедведя, одновременно аннулирует урон от падения для пользователя и считается падением предмета на врага, что линейно зависит от массы и не имеет верхнего предела веса. Оба игрока достигают этих абсурдных показателей, превращаясь в совомедведя, выпивая зелье увеличения (или накладывая на себя это заклинание), находя уступ, чтобы спрыгнуть, и падая на землю, как метеор, сброшенный мстительным богом.
Ну друиды стронг.
Медвесыч, а не совомедведь:D
Ларианы умеют в проработку мира и заставить игроков думать.
Нашли хороший урон
А если уступа нет?
телекинез?
Проблему урона бочек Ларианы не пофиксили с ДОС2. Это и так было известно. На деле это очень печально. Механика г-о-в-н-о. Конечно, любители его самого будут оправдывать разработчиков, но это реальный косяк, и его нужно было залатать давным-давно.