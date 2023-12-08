Организаторов TGA обвинили в неуважении к автору Baldur's Gate 3

Пользователи сети обвинили организаторов The Game Awards 2023 в неуважении к победителям премии. Все из-за того, что те прервали выступление Свена Винке, создателя Baldur's Gate 3.

На церемонии RPG получила сразу шесть наград. После вручения статуэтки за «Игру года» глава Larian начал благодарственную речь. Закончить ее он не успел — через минуту автора остановили, показав на экране надпись «Пожалуйста, заканчивайте».

В тот момент Винке говорил про разработчика Джима Саутворта, который скончался в ноябре 2023 года. Геймерам не понравилось, что организаторы TGA не позволили топ-менеджеру отдать дань уважения коллеге без спешки.

По мнению пользователей, команда церемонии могла бы уделить больше времени душевной речи Свена Винке, а не рекламе и скучным трейлерам. Некоторые предположили, что хронометраж сократили намеренно — из-за прошлогоднего выступления Кристофера Джаджа, сыгравшего Кратоса в God of War Ragnarok. Тогда исполнитель взбесил организаторов речью на восемь минут, хотя за кадром его постоянно просили закругляться.

Несогласные с критикой сообщества геймеры изучили правила The Game Awards 2023. Как оказалось, под торжественные слова разработчикам выделили всего 30 секунд. Зрители решили, что этого времени недостаточно.

Церемония The Game Awards 2023 прошла 8 декабря. На ней анонсировали новый хоррор от Хидео Кодзимы под названием OD, Marvel’s Blade от авторов Dishonored, бесплатное DLC для God of War Ragnarok и многое другое.