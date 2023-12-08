Организаторов TGA обвинили в неуважении к автору Baldur's Gate 3

Пользователи сети обвинили организаторов The Game Awards 2023 в неуважении к победителям премии. Все из-за того, что те прервали выступление Свена Винке, создателя Baldur's Gate 3.
На церемонии RPG получила сразу шесть наград. После вручения статуэтки за «Игру года» глава Larian начал благодарственную речь. Закончить ее он не успел — через минуту автора остановили, показав на экране надпись «Пожалуйста, заканчивайте».
В тот момент Винке говорил про разработчика Джима Саутворта, который скончался в ноябре 2023 года. Геймерам не понравилось, что организаторы TGA не позволили топ-менеджеру отдать дань уважения коллеге без спешки.
По мнению пользователей, команда церемонии могла бы уделить больше времени душевной речи Свена Винке, а не рекламе и скучным трейлерам. Некоторые предположили, что хронометраж сократили намеренно — из-за прошлогоднего выступления Кристофера Джаджа, сыгравшего Кратоса в God of War Ragnarok. Тогда исполнитель взбесил организаторов речью на восемь минут, хотя за кадром его постоянно просили закругляться.
Несогласные с критикой сообщества геймеры изучили правила The Game Awards 2023. Как оказалось, под торжественные слова разработчикам выделили всего 30 секунд. Зрители решили, что этого времени недостаточно.
Церемония The Game Awards 2023 прошла 8 декабря. На ней анонсировали новый хоррор от Хидео Кодзимы под названием OD, Marvel’s Blade от авторов Dishonored, бесплатное DLC для God of War Ragnarok и многое другое.
Даужжж, зато на рекламу у них времени хватило.
На рекламный ролик и 2 минут не жалко отдать за оговоренную стоимость)
Неуважением было бы, если бы вместо оговоренных заранее правилами 30 секунд, дали допустим 20
- Джадж минут 10 шутки шутит о себе? Норм!
- Коджимба расстекается о себе на 10 минут? Конечно!
- Блевотный реппипер Маки (реально удавить всю конфу хотелось этого гада) 20 минут выдает кринжатину на сцене? Отлично!
- Посвящать 3 часа конфы рекламе каких-то инди-поделок? Супер!
- Дать пару лишних минут чуваку, получившему Игру Года, которому реально выдавали самые бурные и долгие овации за все мероприятие когда он выходил на сцену?
ПАШЕЛ ВОН ВАЛИ АТСЮДА!!!111!
Вообще в плане самой выдачи наград там какой то трындец творился, многие награды выдали за кулисами, там все разработчики в зале охренели с такого, может на следующем мероприятии им вообще награды с зала будут швырять и выкидывать на улицу?
TGA предпочла бы потворствовать знаменитостям и служить расширенным сборником трейлеров, а не сосредоточиться на том, чтобы уделять время людям, получившим награды.
Им действительно следует делить на два мероприятия: празднование/презентация игры, а затем специальное шоу награждений.
Ох Джеффу Килли явно за это влетит по шапке, ему бы хоть как то объясниться, а то это уже поползло все на реддиты и т.д.
Контора организаторов...
Ну так нельзя, я то думаю, почему такая речь короткая была.
да уж, позорище
Возмущенные видимо не знают, что в любом мероприятии, существует такое понятие как регламент. Телеканалы ориентируются на этот регламент и выделяют временной эфир, который стоит денег.
все разогнать, Кили на кол посадить.
Правила есть правила
Какое к черту не уважение?
В правилах написано, что даётся лишь 30 секунд, так чего тут ныть?
Ну реально, что за детский сад.
С этим балдурсом, уже вообще с ума посходили.
Негодяи!
А еще лучше отжать у СВИНКЕ награды, а на экранах показать баги и проблемы, с самого момента релиза, а потом в зал задать вопрос, и среди нашего тухляка из трейлеров этот позор с точки зрения тех. состояния заслужил игру года чем другие? А то киберпук сожрали с потрохами в 20 году, а наепчик от СВИНКЕ кушают с лопаты нормально, а всего-то надо сравнить обе игры, только эх, лень или мозгов не хватит.
Ты еще не учёл, что это игра нишевая, она не всем подойдёт. Её раскупили как горячие пирожки, только после просмотра трейлера секс с медведем. Геймплей не всем подойдёт. Игра для извращенцев. Кто эти фанаты, которые выставляют 10 из 10? Они хоть играли в 1 и 2 балдур гейтс? Гoвно ваш балдурс гейт 3 !
Те, кто меня минусят особенно. Все из клуба культ СВИНКЕ. Я думал нормально пробежать игру, 1 акт эталон, 2 сдувается, а потом сюжет слился уже в конце 2 акта, злодеи кроме Кетерика сливные, если не ищешь по ним епаные записки, то вообще шаблонные хмыри. Пропылесосил огрызок города, сразил мозг, погладили по головке и послали нах. Осталось чувство, что наепалово какое-то я прошел. И это игра года? Когда киберпук уже проклятье прожектов сюжетом сильнее, даже диван 2, в котором им напихали Х. за 3 акт и персов.
Зачем вообще тратить себя и свое время на обсуждение того, что не понравилось? так недолго и вся жизнь в сплошное дерьмишко превратится
Что такое? Ты только кинул свой убогий старфилд, а написать не можешь? У тебя каникулы?