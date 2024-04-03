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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 243 оценки

Основатель Larian о сотрудничестве с Google Stadia: "Это была очень тупая сделка"

Gruz_
Новости

В июне 2019 года во время конференции Google Stadia была представлена Baldur's Gate 3. Это был громкий анонс в поддержку облачного сервиса от Google, который, впрочем, все равно провалился. Основатель Larian Studios Свен Винке вспомнил о сделке, которую заключила студия с Google. В действительности, он назвал ее "очень тупой" от которой, все же, была польза.

Во время своего выступления на Game Developers Conference (GDC) директор Baldur's Gate 3 рассказал о тех трудностях, с которыми столкнулась его студия в процессе разработки игры, и о том, какую роль сыграла Stadia в ее создании. По словам Винке, заключенный с Google договор помог ему частично профинансировать разработку Baldur's Gate 3.

Это была очень тупая сделка, на которую я не должен был идти, но она позволила оплатить создание кинематографических роликов, - сказал Винке.

Подробности сделки не разглашаются. Но из слов Винке можно догадаться, что сделка ему совсем не понравилась. Сегодня же Свен уверен, что не стал бы заключать подобную сделку.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
GuyverDark

Видимо кости кидал... И сделал так как ему они (кости) "сказали". Проект действительно амбициозный и многогранный

7
Юрий Пенкин

магия вуду

0
GuyverDark Юрий Пенкин

проще - Кубики или Дайсы, кому как.

0