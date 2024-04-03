Основатель Larian о сотрудничестве с Google Stadia: "Это была очень тупая сделка"

В июне 2019 года во время конференции Google Stadia была представлена Baldur's Gate 3. Это был громкий анонс в поддержку облачного сервиса от Google, который, впрочем, все равно провалился. Основатель Larian Studios Свен Винке вспомнил о сделке, которую заключила студия с Google. В действительности, он назвал ее "очень тупой" от которой, все же, была польза.
Во время своего выступления на Game Developers Conference (GDC) директор Baldur's Gate 3 рассказал о тех трудностях, с которыми столкнулась его студия в процессе разработки игры, и о том, какую роль сыграла Stadia в ее создании. По словам Винке, заключенный с Google договор помог ему частично профинансировать разработку Baldur's Gate 3.
Это была очень тупая сделка, на которую я не должен был идти, но она позволила оплатить создание кинематографических роликов, - сказал Винке.
Подробности сделки не разглашаются. Но из слов Винке можно догадаться, что сделка ему совсем не понравилась. Сегодня же Свен уверен, что не стал бы заключать подобную сделку.
Видимо кости кидал... И сделал так как ему они (кости) "сказали". Проект действительно амбициозный и многогранный
магия вуду
проще - Кубики или Дайсы, кому как.