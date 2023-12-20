Отличная, но не идеальная. Baldur's Gate 3 не смогла получить идеальный балл от Famitsu

Пока Baldur's Gate 3 уверенно возглавляет рейтинг продаж на Xbox, знаменитая ролевая игра от Larian Studios готовится к дебюту в Японии, где она будет доступна с 21 декабря 2023 года. И поскольку релиз буквально вот-вот состоится, нельзя было пропустить вердикт Famitsu.

В 1829-м номере популярного японского журнала была опубликована рецензия на Baldur's Gate 3, которая получила еще одну отличную оценку 36/40 - то есть четыре девятки. Став лучшей игрой для PS5 по версии Metacritic, Baldur's Gate 3 не получила ни одного идеального балла от издания, но в любом случае это один из лучших результатов года по версии Famitsu.

Что касается других игр, рассмотренных Famitsu, то Granblue Fantasy Versus: Rising, новый файтинг от Arc System Works получил лишь немного меньше баллов, чем игра Larian — две 9 и две 8, итого 34/40. Замыкают квартет Metro Quester, получившая 30/40 (8, 8, 7, 7), и Magicians Dead Force of the Soul, не вышедшая за пределы 28/70 (7, 7, 7, 7).

Baldur's Gate III (PS5) - 9/9/9/9 [36/40]

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS5, PS4) - 9/8/8/9 [34/40]

Magicians Dead: Force of the Soul (PS4) - 7/7/7/7 [28/40]

METRO QUESTER (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/7/7 [30/40]

А пока мы ждем, как будут обстоять дела с продажами игры в Японии, стоит напомнить, что Baldur's Gate 3 выйдет в Японии сразу же на физических носителях, в отличие от Запада, где розничных копий, издаваемых Larian, придется ждать до начала 2024 года.