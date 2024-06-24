"Относитесь к ним с уважением": создатель Baldur's Gate 3 заявил, что игроки являются важной частью раннего доступа

Во время посещения выставки BAFTA "Вечер с Baldur's Gate 3" PC Gamer удалось побеседовать с генеральным директором Larian Studios Свеном Винке, нарративным директором Адамом Смитом и ведущим сценаристом Кристалом Дингом о будущем раннего доступа.

Несмотря на то что сооснователь компании Винке неравнодушен к раннему доступу в целом, так как он отлично подошел для Baldur's Gate 3, он также сомневается в том, что он окажет долгосрочное влияние на игры, если изначально не приложить усилий.

"Я не думаю, что [ранний доступ] - это будущее, потому что никогда не знаешь, что принесет будущее. Для нас это было очень хорошо. Я от всей души рекомендую его, но вы должны действительно относиться к нему серьезно, когда идете туда", - заявил Винке, а затем продолжил. "Вы должны работать с игроками над тем, чтобы сделать свою игру лучше, иначе вам не стоит этого делать".

Винке также предостерегает от выхода игр в ранний доступ, если студии не готовы тратить время на их поддержание, а также советует сохранять "открытость" в отношении ожиданий в течение первого месяца.

Если вы находитесь в раннем доступе всего месяц или около того, это тоже хорошо, но тогда это, скорее всего, просто тестирование некоторых технических вещей, и вы должны быть открыты в этом вопросе.

"Вы продали кому-то игру, они заплатили за игру. Поэтому вы должны поддерживать её, и вы обязаны это делать. Вы не можете просто сказать: 'Хорошо, эта ветка раннего доступа теперь там, а мы здесь, и она заброшена'. Вы не можете так поступить. Так что это требует много усилий, это сложно", - сказал Смит.

За всё время разработки Baldur's Gate 3 получила девять крупных патчей, так как команда стремилась обеспечить наилучшую поддержку и опыт для своих игроков. Эта же мантра распространялась и на период раннего доступа, где команда никогда не относилась по-разному к полному релизу и раннему доступу. Винке, безусловно, заботится об интересах игроков, когда осознает, какой важной частью они являются не только на старте, но и в процессе раннего доступа.

Не стоит подходить к этому с позиции 'о, это всего лишь ранний доступ'. В неё играют игроки, которым не всё равно, поэтому вы должны относиться к ним с уважением.

Над какой бы игрой Larian Studios ни работала дальше, почти гарантировано, что она тоже появится в раннем доступе.