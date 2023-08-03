Отпразднуйте скорый выход Baldur's Gate 3 эпической бардовской песней в исполнении Джонатана Янга и других

Сегодня популярный музыкант Джонатан Янг выпустил песню, посвященную выходу Baldur's Gate 3, которую он исполнил вместе с Рейчел Харди и Колмом МакГиннессом.
Песня, получившая название "Answer the Call" и официально спонсированная разработчиками из Larian Studios, получилась эпической. Она, скорее всего, поднимет вам настроение в преддверии возвращения одной из самых легендарных RPG-франшиз в истории видеоигр.
Baldur's Gate 3 выйдет сегодня на ПК, а точнее в 18:00 по МСК. С другой стороны, поклонникам PS5 придется подождать немного дольше (до 6 сентября). Хотя Baldur's Gate 3 выходит на ПК и PS5, Larian ранее уже упоминала, что это не консольный эксклюзив для Sony, и версия для Xbox находится в разработке, хотя и требует времени для решения некоторых технических проблем.