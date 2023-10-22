Озвучивавший иллитида в Baldur's Gate 3 не знал, что его персонаж может быть целью романтических отношений

Актер Скотт Джозеф, озвучивающий Императора Истребителей Разума в Baldur's Gate 3, воплотил в жизнь одну из самых тревожных романтических сцен в игре. Тревожная - это еще мягко сказано, учитывая, что в Baldur's Gate 3 можно заниматься любовью с медведем.

Как выяснилось, Джозеф изначально не знал, что персонаж, которого он озвучивает, может быть целью романтических отношений, однако, когда он узнал об этом, то был очень рад.

В беседе с Дэном Алленом (Dan Allen) из Dan Allen gaming Джозеф рассказал о том, каким вихрем пронесся по студии звукозаписи в первые несколько раз.

В первый день все прошло как бы мимо меня, потому что я так хотел попасть в объем и получить характер - если я смогу понять характер и сделать его естественным, тогда я смогу сосредоточиться на всем остальном.

Похоже, он не совсем уверен, что студия сказала ему об этом прямо, поскольку он был так сосредоточен на вживании в образ. Через три или около того сеанса режиссеры рассказывают о развратности, к которой может привести некоторых игроков сюжетная линия Императора.

И тут мне сказали: "Кстати, а ты знаешь, что с этим персонажем можно завести роман?". И я подумал: "Круто, да! Немного любви иллитидов". Мне это нравится.

"И все было в порядке, я был не против", - смеется он, вспоминая, как деликатно режиссеры отнеслись ко всему этому. Они постоянно спрашивали его, не против ли он того, что его поставили в такую сексуальную сцену, но он подчеркивает, что в последнее время в играх появляется все больше романтичных персонажей, и это очень помогает сделать мир правдоподобным.

Одной из главных трудностей в студии была анимация его персонажа, "потому что я не умею плавать и у меня нет щупалец".

Самым неловким моментом была запись некоторых звуков. Нужно было перебороть себя и подумать: "А как бы поступил иллитид в подобной ситуации?".

В конце концов, отмечает он, им удалось снять всю сцену за один дубль. Уверен, что это несколько смягчило психический ущерб, который пришлось пережить бедняге от воплощения эротичного монстра с шупальцами.