Патч 5 для Baldur's Gate 3 дал новую жизнь неизвестному персонажу

О том, насколько гигантским является патч 5 для Baldur's Gate 3, и о том, что нового нашли игроки в выпущенном на днях новом обновлении для и без того гигантской ролевой игры от Larian, рассказывалось ранее. Это самое большое обновление в истории Baldur's Gate 3: новая концовка, новые режимы игры и множество других изменений и нововведений.
Фанаты вовсю изучают новую версию игры и, что вполне предсказуемо, обнаруживают детали, которые до сих пор не были озвучены. Среди них - тот факт, что Larian ввела в Baldur's Gate 3 неизвестного персонажа: импа по имени Бинг-Бонг. Если это забавное имя вам ничего не говорит, это нормально, ведь оно не фигурировало ни в одном официальном документов по Baldur's Gate 3, но Larian решила ввести его в свое повествование.
Бес появился в сцене, показанной в специальной партии Dungeons & Dragons, которую актеры разыграли на youtube-канале High Rollers. Очень короткое двухсерийное приключение позволило Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт) и Деворе Уайлд (Лаэзель) разыграть уморительную сценку, в которой имп, после того как его развернули на вечеринке как своего рода домашнего питомца, плохо закончил, оказавшись использованным в качестве ненужного оружия.
Это событие осталось в сердцах фанатов, а сами актеры в последующие недели весело проводили время, создавая мемы и фразы, но при этом игра D&D никоим образом не была канонической по отношению к событиям повествования Larian. И все-таки, как выяснили на Reddit некоторые пользователи, разработчики решили отдать дань уважения этому эпизоду в недавно обнаруженном диалоге.
Во время одной из бесед с Шэдоухарт, которую можно получить в новой концовке, происходящей через полгода после завершения приключения, полуэльфка рассказывает о некоторых приключениях, которые она пережила за это время, попутно упоминая и импа Бинг-Бонга.
Очень забавный жест со стороны Larian, который показывает, как сильно он заботится о сообществе и вообще обо всем, что было придумано после выхода Baldur's Gate 3.
Меня больше позабавил полурослик-вор, которого Минск притащил на тусу, и то и дело завуалированно намекает зашуганному "счастливчику", что жизнь его висит на волоске хомяка.
Бес появился в сцене
Всё что они умеют добавлять. Себе подобных.
Да, в игре очень много разномастной нечисти, уродов и рогатых.
мля 5 патч дал новую жизнь вылетам игры, до него за 240ч не было, НИ СЦУКО, НИ ОДНОГО, я пишу сейчас со стратосферы, потому что вчера при защите портала, на 4 раунде, она крашнулась..........о смотрите тесла маска летит
Лучше бы создали новость про Минтару, которую можно теперь не убивать в 1 акте (если играешь на стороне тифлингов), а оглушить и тогда она появится во 2 акте в Лунных башнях. Там же как я понял её можно спасти из плена и завербовать как сопартийца.
Осталось дождаться пока вернут все вырезанное и можно играть, но пока они добавили только импа, радуйтесь
чукча не читатель
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