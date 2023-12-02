Патч 5 для Baldur's Gate 3 дал новую жизнь неизвестному персонажу

О том, насколько гигантским является патч 5 для Baldur's Gate 3, и о том, что нового нашли игроки в выпущенном на днях новом обновлении для и без того гигантской ролевой игры от Larian, рассказывалось ранее. Это самое большое обновление в истории Baldur's Gate 3: новая концовка, новые режимы игры и множество других изменений и нововведений.

Фанаты вовсю изучают новую версию игры и, что вполне предсказуемо, обнаруживают детали, которые до сих пор не были озвучены. Среди них - тот факт, что Larian ввела в Baldur's Gate 3 неизвестного персонажа: импа по имени Бинг-Бонг. Если это забавное имя вам ничего не говорит, это нормально, ведь оно не фигурировало ни в одном официальном документов по Baldur's Gate 3, но Larian решила ввести его в свое повествование.

Бес появился в сцене, показанной в специальной партии Dungeons & Dragons, которую актеры разыграли на youtube-канале High Rollers. Очень короткое двухсерийное приключение позволило Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт) и Деворе Уайлд (Лаэзель) разыграть уморительную сценку, в которой имп, после того как его развернули на вечеринке как своего рода домашнего питомца, плохо закончил, оказавшись использованным в качестве ненужного оружия.

Это событие осталось в сердцах фанатов, а сами актеры в последующие недели весело проводили время, создавая мемы и фразы, но при этом игра D&D никоим образом не была канонической по отношению к событиям повествования Larian. И все-таки, как выяснили на Reddit некоторые пользователи, разработчики решили отдать дань уважения этому эпизоду в недавно обнаруженном диалоге.

Во время одной из бесед с Шэдоухарт, которую можно получить в новой концовке, происходящей через полгода после завершения приключения, полуэльфка рассказывает о некоторых приключениях, которые она пережила за это время, попутно упоминая и импа Бинг-Бонга.

Очень забавный жест со стороны Larian, который показывает, как сильно он заботится о сообществе и вообще обо всем, что было придумано после выхода Baldur's Gate 3.