Патч #8 для Baldur's Gate 3 добавит опцию одной кнопки, которая делает настройку всех ваших модов проще, чем когда-либо

Мы медленно, но верно приближаемся к патчу 8 для Baldur's Gate 3. Наиболее заметными дополнениями являются новый фоторежим и 12 новых подклассов. Однако есть кое-что, что могло ускользнуть от вашего внимания — возможность переключать все моды одновременно.
Если вы из тех людей, которые любят играть с большим количеством модов, то эта опция — находка, если вы хотите вернуться к ванильной версии, не изменяя вручную каждый загруженный вами мод. Создатель контента Baldur’s Gate 3 Джей Данна недавно сообщил об этом после получения доступа к предварительной версии патча 8, назвав это «масштабным изменением», которое, несомненно, экономит много времени.
Патч 8 должен стать последним крупным обновлением Baldur's Gate 3, что важно отметить, поскольку это означает, что в игре, скорее всего, не будет никаких дальнейших обновлений, нарушающих совместимость с модами; основные патчи Larian имеют репутацию нарушающих совместимость с модами.
Игра десятилетия я считаю
Для меня вообще лучшая игра, я первый и единственный раз даже церемонию смотрел, когда во многих номинациях она победила и игрой года стала.
Че, лучше Ведьмака 3? Для меня это эталон. До него, наверно, был Mass Effect.
ты вообще не в теме)) максимум с rouge trader я могу сравнить и обе на высоте...
Самое главное преимущество БГ3 над ведьмаком - вариативность, я 4-раза прошёл и каждое прохождение отличалось, сейчас после патча пойду на 5-й и оно тоже будет другое, с ведьмаком такого нет.
Будет примерно так
Аха, не помню этого момента...
Хорошо..
Круто )