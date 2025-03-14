Патч #8 для Baldur's Gate 3 добавит опцию одной кнопки, которая делает настройку всех ваших модов проще, чем когда-либо

Мы медленно, но верно приближаемся к патчу 8 для Baldur's Gate 3. Наиболее заметными дополнениями являются новый фоторежим и 12 новых подклассов. Однако есть кое-что, что могло ускользнуть от вашего внимания — возможность переключать все моды одновременно.

Если вы из тех людей, которые любят играть с большим количеством модов, то эта опция — находка, если вы хотите вернуться к ванильной версии, не изменяя вручную каждый загруженный вами мод. Создатель контента Baldur’s Gate 3 Джей Данна недавно сообщил об этом после получения доступа к предварительной версии патча 8, назвав это «масштабным изменением», которое, несомненно, экономит много времени.

Патч 8 должен стать последним крупным обновлением Baldur's Gate 3, что важно отметить, поскольку это означает, что в игре, скорее всего, не будет никаких дальнейших обновлений, нарушающих совместимость с модами; основные патчи Larian имеют репутацию нарушающих совместимость с модами.