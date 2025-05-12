Патч 8 для Baldur's Gate 3 достиг отметки в 1000 совместимых модов

Последнее крупное обновление для Baldur’s Gate 3 вышло почти месяц назад, что дало моддерам достаточно времени, чтобы в последний раз поработать над исправлениями совместимости. Когда патч впервые вышел, мы увидели более 20 модов, выпущенных без каких-либо серьезных проблем, особенно косметических.

С тех пор количество работающих модов выросло до более чем 1000. В отличие от предыдущих версий, когда фанатам BG3 рекомендовалось избегать модов классов и подклассов из-за проблем, когда 12 новых подклассов не отображались должным образом, популярные сайты, такие как Nexus и Mods.io, теперь имеют сотни модов классов и подклассов, отмеченных тегом «Проверено на патче 8».

На момент написания статьи на Mods.io в настоящее время доступно 1029 модов, протестированных на патче 8, в то время как на NexusMods – 979.