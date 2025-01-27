Патч 8 для Baldur's Gate 3 случайно вышел на PS5, Larian не в курсе и спрашивает: "А как прошел ваш понедельник?"

Larian Studios "призывает" игроков получить доступ к последнему крупному обновлению с новым контентом для Baldur's Gate 3. Чтобы доработать обновление, которое, помимо прочего, вводит функцию кроссплея, разработчики намерены сначала провести тесты Патча 8 для тех, кто предварительно зарегистрировался на официальном сайте. Пока, правда, они еще не начались, но многие игроки сообщают, что уже получили доступ к обновлению.

Некоторые начали сообщать, что уже могут протестировать как минимум новые подклассы, хотя патч 8 еще не вышел. Студия Larian подтвердила, что те, кто играет в Baldur's Gate 3 на PS5, получили доступ к содержимому грядущего обновления, но это произошло по ошибке, и сами разработчики не имеют к этому никакого отношения.

По всей вероятности, вина лежит на Sony, которая могла случайно выпустить патч 8 для геймеров до начала тестирования. Разработчики Baldur's Gate 3 предупреждают фанатов, что игровые сохранения версии 1.8 пока не совместимы с патчем 7, а это значит, что те, у кого есть доступ к новому обновлению и кто перезаписал свои "сейвы", не смогут продолжить игру до официального выхода патча 8.

Нет, тестирование патча 8 еще не началось. Да, игроки PS5 в настоящее время имеют доступ к патчу 8. Пока мы работаем с нашими партнерами, чтобы понять, что происходит, обратите внимание, что все новые сохранения, сделанные в рамках патча 8, не будут совместимы с патчем 7.

В конце этой важной новости, касающейся казуса с обновлением, студия Larian поинтересовалась у игроков, как прошел их понедельник. Несомненно, разработчики хотели таким образом подчеркнуть, что они удивлены сложившейся ситуацией не меньше, чем сообщество, а возможно, даже больше.

Тем не менее, вполне возможно, что реальное тестирование патча 8 начнется с минуты на минуту - преждевременный релиз на PS5 говорит о том, что он (почти) готов к выходу. Помимо кроссплейных функций и новых подклассов, в обновлении появится фоторежим и будут исправлены ошибки.