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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 618 оценок

Патч для Microsoft Flight Simulator 2024 исправляет сбои, отсутствие курсора для входа в Xbox Live

monk70
Новости

Microsoft Flight Simulator 2024 от Asobo Studio на прошлой неделе имел насыщенный событиями запуск, с проблемами сервера и длительным временем начальной загрузки, из-за которых многие не смогли войти в игру в первый день. Хотя команда разработчиков устранила эти проблемы, были и другие, включая сбои и подтормаживания.

Microsoft Flight Simulator 2024 страдает от проблем с серверами и долгой начальной загрузки

Новый патч устраняет первую проблему, хотя игрокам на ПК рекомендуется переместить все устаревшие пакеты из папки Community, чтобы избежать проблем. Некоторые исправления сбоев включают исправление для «По прибытии» в EFB и различные другие моменты по всей игре.

Конечно, есть и другие исправления, например, восстановление отсутствующего курсора при входе в Xbox Live или обеспечение того, чтобы новый профиль ввода не приводил к потере фокуса. Те, кто застрял на страницах справки, вызвав строку меню, также должны обнаружить, что проблема исправлена.

Заметки о выпуске 1.1.9.0

  • Исправлен сбой при выборе «По прибытии» в EFB
  • Исправлен сбой, который мог произойти при закрытии и вызове меню «Камера» после изменения параметра
  • Режим фокусировки дрона на значение, отличное от undefined
  • Исправлены различные сбои в игре
  • Исправлен отсутствующий курсор во всплывающем окне входа в Xbox Live
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой можно было потерять фокус при создании нового профиля ввода.
  • Выбор самолета доступен через меню управления, но может быть изменен только с домашней страницы.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой вы могли застрять при доступе к строке меню с любой страницы справки.

Microsoft Flight Simulator 2024 доступна для Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wise Owl

Ну допустим, а причем тут Bg3?

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North235

А загрузку, загрузку-то пофиксили или ещё нет?

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