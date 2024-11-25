Патч для Microsoft Flight Simulator 2024 исправляет сбои, отсутствие курсора для входа в Xbox Live

Microsoft Flight Simulator 2024 от Asobo Studio на прошлой неделе имел насыщенный событиями запуск, с проблемами сервера и длительным временем начальной загрузки, из-за которых многие не смогли войти в игру в первый день. Хотя команда разработчиков устранила эти проблемы, были и другие, включая сбои и подтормаживания.
Новый патч устраняет первую проблему, хотя игрокам на ПК рекомендуется переместить все устаревшие пакеты из папки Community, чтобы избежать проблем. Некоторые исправления сбоев включают исправление для «По прибытии» в EFB и различные другие моменты по всей игре.
Конечно, есть и другие исправления, например, восстановление отсутствующего курсора при входе в Xbox Live или обеспечение того, чтобы новый профиль ввода не приводил к потере фокуса. Те, кто застрял на страницах справки, вызвав строку меню, также должны обнаружить, что проблема исправлена.
Заметки о выпуске 1.1.9.0
- Исправлен сбой при выборе «По прибытии» в EFB
- Исправлен сбой, который мог произойти при закрытии и вызове меню «Камера» после изменения параметра
- Режим фокусировки дрона на значение, отличное от undefined
- Исправлены различные сбои в игре
- Исправлен отсутствующий курсор во всплывающем окне входа в Xbox Live
- Исправлена проблема, из-за которой можно было потерять фокус при создании нового профиля ввода.
- Выбор самолета доступен через меню управления, но может быть изменен только с домашней страницы.
- Исправлена ошибка, из-за которой вы могли застрять при доступе к строке меню с любой страницы справки.
Microsoft Flight Simulator 2024 доступна для Xbox Series X/S и ПК.
Ну допустим, а причем тут Bg3?
А загрузку, загрузку-то пофиксили или ещё нет?