PC Gamer опросило разработчиков об их впечатлениях насчёт Baldur's Gate 3

Своё мнение, в том числе высказал Джош Сойер — автор Fallout: New Vegas и многие другие. Большинству понравилась RPG Larian Studios.
Краткие мнения разработчиков:
- Брайан Фарго, основатель компаний Interplay и InXile (где он возродил Wasteland и Bard's Tale), ещё не успел поиграть в Baldur's Gate 3, но завидует тому, что Larian Studios получила лицензию на неё и «сделала еще более успешной, чем можно было себе представить».
- Бывший креативный директор Dragon Age Майк Лэйдлоу активно использует самодельное оружие и разговаривает со всеми животными.
- Бывший ведущий продюсер Bethesda Джефф Гардинер,сказал, что Baldur's Gate 3 - это «шедевр», несмотря на то, что его персонаж был унижен гоблинами.
- Директор по дизайну студии Obsidian Джош Сойер заявил, что весело проводит время, попадая в неприятности и выпутываясь из них, а также прикладывает свой критический взгляд к интерфейсу.
- Бывший нарративный дизайнер Obsidian Лис Моберли, размышляет о смысле и силе нарратива Baldur's Gate 3.
- Основатель Spiderweb Software Джефф Фогель воспринимает Baldur's Gate 3 как хорошую новость для всех разработчиков RPG, поскольку «успешные RPG способствуют росту поклонников этого жанра».
Полноценные мнения создателей культовых RPG с их цитатами:
- Брайан Фарго (в данный момент разрабатывает Clockwork Revolution, которая была представлена на Xbox Games Showcase 2023 и пока что не имеет точной даты выхода):
Когда игра вышла, у меня на уме была в первую очередь зависть, ведь я (вместе с Фергюсом Укрхартом) гонялся за лицензией на эту франшизу больше десятка лет. И вот, её получила Larian Studios, сделав игру ещё большим успехом, чем только можно было ждать. Судя по их подходу к работе и успеху Divinity: Original Sin 2, выбрать Larian Studios было очень умным решением.
Признаюсь, что мне страшновато приступать к прохождению после того, как я наслушался историй о том, как люди бродят по горам 60 часов подряд, едва продвигаясь по основному сюжету. Напоминает мне о том, как Red Dead 2 украла несколько недель моей жизни, пусть даже время я провёл чертовски хорошо.
- Майкл Лэйдлоу (сейчас трудится над неизвестной фэнтезийной RPG):
В моём понимании, Baldur's Gate 3 — это триумф. Сразу видно, что осмысленное взаимодействие с окружающим миром и весёлые пошаговые бои перекочевали сюда из Divinity: Original Sin, а то, как команде удалось вплести в новую историю темы — и даже некоторых персонажей — из оригинальных игр, меня очень впечатлило.
Я активно не играю в Dungeons & Dragons пятой редакции, но эта интерпретация правил кажется мне весьма продуманной. К тому же, она позволяет мне вытворять весьма крутые шутки, разбавляя сражения прыжками и другие подобными действиями — всё это делает окружение очень живым. К тому же, мне до сих пор не надоедает наблюдать, как Карлах швыряет половину мебели в комнате прямо в лицо боссу.
- Джефф Гардинер (введёт разработку Wyrdsong — RPG вдохновлённой Gothic и Шекспиром):
Baldur's Gate 3 — это шедевр. Я постоянно ошеломлён уровнем детализации, развилками, тактическими решениями в бою, вниманием к деталям на моделях персонажей, визуальными эффектами, да и вообще тем, как всё хорошо все элементы работают вместе. Это чудесный, волшебный шедевр, в котором мир ни на секунду не кажется мне неубедительным. Я одержим этой игрой — так же, как когда-то был одержим Baldur's Gate 2.
Сейчас я проходу одиночную кампанию параллельно с кооперативной, в которую мы играм с женой. В обеих кампаниях мы отыгрываем преимущественно хороших персонажей, но обе друг на друга непохожи — за счёт того, как работает система убеждения, и как тонко проработаны варианты решений, что приходится принимать по ходу дела. И речь не о простых «развилках», обычных для большинства RPG, а об отличиях, эффект которых накапливается со временем. Это настоящее чудо и мастер-класс по RPG-дизайну.
- Джош Сойер (в настоящее время работает в Obsidian Entertainment):
Я до сих пор пробираюсь через первый акт истории, но, кажется, видел достаточно, чтобы составить какое-то мнение. Всё выглядит очень дорого и с большим вниманием к деталям, особенно для такой масштабной партийной CRPG на основе D&D. Я представляю себе их диалоговые «деревья», и даже если кинематографическая постановка разговоров частично автоматизирована, над ними явно пришлось очень и очень много поработать.
По сути эта игра очень напоминает эволюцию Divinity: Original Sin 2 с правилами редакции 5E. Тон истории и разговоров со спутниками кажется очень верным для Baldur's Gate: по большей части весёлый, с раскиданными тут и там мрачными элементами. Как и в D:OS2, уровень интерактивности мира невероятно высок, так что выбираться из сложных ситуаций (или загонять себя в них), экспериментируя с правилами, — очень весело.
Кажется, тут только две области, которые я действительно бы раскритиковал. Во-первых, интерфейс кажется неуклюжим и неудобным для многих действий. Из-за количества контекстуальных действий меню бывают перегружены, а многим из таких действий никак не обучают. Камера — тоже слабое место. Признаю, что это моя личная и профессиональная придирка, но когда мне приходится бороться с камерой, чтобы осмотреть местность или случайно не кликнуть на дальнюю локацию, играть становится не слишком весело.
Что мешает куда больше, так это то, как диалоги и другие взаимодействия кажутся хуже в одиночной игре, потому что сделаны под конкретный вид мультиплеера. Например, отсутствие легко доступной кнопки паузы в одиночном режиме кажется странным: особенно ввиду того, как просто по случайности послать персонажей в дальнюю локацию опасным путём.
И ещё кое-что: мне очень нравится, как расходные предметы (вроде свитков) и заклинания, влияющие на диалоги, «встроены» в проверки в разговорах. Всегда хотел сделать нечто подобное, и в BG3 это работает отлично.
Ранее Baldur's Gate 3 получила 97 баллов от автора PC Gamer — журнал выставил такую оценку впервые за 16 лет. Он заявил, что игра ему очень понравилась, и он хотел увидеть много контента сразу за одно прохождение. Журналист расстроился, когда дошёл до финала.
16 августа Larian Studios поделилась информацией о предзагрузке Baldur's Gate 3 на PS5. Предвартиелная загрузка для пользователей Deluxe-издания начнётся 31 августа в 19:00 по МСК, а для тех, кто приобрёл стандартное — 4 сентября в 19:00 по МСК.
Ранний доступ для пользователей издания Digital Deluxe Edition откроется 2 сентября, а всем остальным пользователям, лишь через четыре дня — 6 сентября.
все эти разработчики одинаковые - все лижут задницу Larian и Baldur's Gate 3. Да, игра выглядит красиво, но где содержание? Все эти диалоговые деревья - одна пустая болтовня! А бои? Тоже одна постановка. В Divinity было больше интерактивности, чем здесь.
И интерфейс - ужасный! Как можно играть, если каждую секунду приходится сражаться с камерой и меню? А пауза в одиночной игре - это вообще издевательство!
А все эти разработчики - одни лизоблюды. Виданное дело, хвалить продукт, который уже 97 баллов получил. Там же наверняка рекламный бюджет больше, чем в их студиях зарплаты за год!
В общем, много шума из ничего. Жду, что лягут цены - тогда и подумаю о покупке. А пока впечатления онли хайп и маркетинг.
Жду, что лягут цены - тогда и подумаю о покупке © мне кажется ВОТ он корень недовольство, хах
2 к за ААА игру без магазинов, баевых пропусков и прочей херни это дорого?)
Серьёзно?) Она ещё и с коопом)