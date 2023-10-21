Переносов не будет! Директор издательства Larian Studios подтвердил, что Baldur's Gate 3 появится на Xbox в этом году

Пользователи Playstation и Xbox участвуют в токсичной войне в социальных сетях, которая выставляет оба сообщества в дурном свете. Но такое поведение заставило директора издательства Larian Studios повторить, что выход Baldur's Gate 3 на Xbox в этом году по-прежнему в планах.

Год подходит к концу, а информации о выходе Baldur's Gate 3 на консолях Xbox так и не появилось. После большого ажиотажа вокруг выхода игры на консолях Playstation и причин, по которым Larian Studios не смогла обеспечить паритет в версии для Xbox, отличной новостью стало подтверждение ее выхода в 2023 году.

Планируется, что игра выйдет до конца этого года. Об этом уже несколько раз говорили, но чуваки с 33 тыс. подписчиков в твиттере продолжают нести чушь ради лайков.

Это хорошая новость, так как, возможно, было самое время намекнуть на возможную задержку до следующего года. Осталось всего два месяца, так что дата выхода Baldur's Gate 3 должна уложиться в эти сроки.

Напомним, что Larian Studios столкнулась с проблемой паритета версий Xbox Series X и Xbox Series S. Учитывая, что Baldur's Gate 3 включает в себя кооперативный режим с разделением экрана, невозможность запуска на младших моделях консолей Xbox не оставляла им шансов на успех. Это вызвало гнев токсичного Xbox-сообщества, которое обвинило Sony в том, что она платит за эксклюзивы, а Larian - во лжи. Но только после того, как Xbox договорилась о включении этих пунктов, учитывая значимость самой удивительной игры этого года и претендента на GOTY.