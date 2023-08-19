Персонажи немного перевозбуждены, признается один из создателей Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 много играет с сексуальной стороной персонажей и романтических отношений, что явно признают даже сами разработчики, учитывая, что Адам Смит, главный сценарист игры, признал, что они выглядят перевозбужденными.
Смит определил, что персонажи действительно "too thirsty", что можно перевести как "слишком возбуждены", или что-то в этом роде. Это особенность, о которой Larian долго шутила при создании Baldur's Gate 3, но которое также было с умом использовано в маркетинге, учитывая успех ролика со знаменитой сценой с медведем.
Многие эмоциональные элементы персонажей включены в диалоги внутри партии. Учитывая, что Джахейра не является персонажем, с которым можно вступить в романтические отношения, это не очень откровенный материал. На самом деле, я понимаю, что в целом мы сделали чрезмерно озабоченных персонажей.
— сказал Смит, смеясь.
Это соображение относится и ко многим другим партийным персонажам Baldur's Gate 3, поскольку игроки также отмечали, что, особенно в первом акте игры, многие из них пытаются во что бы то ни стало вступить в сексуальные отношения или завести любовную интрижку.
Видимо, это та вещь, на которой Larian особенно хотела сыграть и которую не стесняется подчеркивать. С другой стороны, весьма показательно, что в "сексране" Baldur's Gate 3 уже есть новый рекорд - чуть более 4 минут.
Все нормально. Первый Ведьмак начинал так же. Сиськи, письки, секс, откровенные темы в разговорах. Геральт в игре чаще не меч доставал, а кое-что другое. И что, игра от этого проиграла? Да вряд ли.
Стоит напомнить про чучело единорога. Мне крайне интересно как именно ведьмак с йенифер использовали его :)
В Ведьмаке хотя бы были эротические карточки
ну ато
Ну да с этим перестарались
Ну не знаю. У меня первый романти́к был только в третьем акте, зато как я успела проникнуться персонажем.
ну это даже мягко сказано) у меня с самого начала был план на Карлах, и ирония в том, что с ней поначалу я быть не мог, но зато все остальные до меня уже не раз домогались)
Честно, устал уже от подобных "новостей". Не знаю как у остальных, но я за 2 прохождения (первое бросил на 3-м акте) не увидел бы вообще какой-то "озабоченности" и "перевозбуждённости", если бы разработчики лучше проработали компаньонов и написали нормальный код, позволяющий им отличать дружбу от любовных чувств, и понимать, где отказ, а где согласие. В частности, лично у меня это касается Гейла, который с какого-то хрена решает, что у меня с ним роман, лишь после того, как я его просто по-дружески поддержал.
И в обоих прохождениях, Гейл, даже после моего прямого отказа, продолжал до меня "домогаться" вплоть до конца 2-го акта, пока я не начал полноценный (если его можно так назвать) роман с Шедоухарт, у которой единственная озабоченность - это её богиня, но даже это поправимо, И реагировал он на это так, будто мы с ним реально провели не одну ночь вместе, борясь и скрещивая "шпаги", но тут вдруг я его разлюбил и полюбил полуэльфийку.
Вот серьёзно, компаньонов местами совсем толком не проработали, это касается не только романа, они не понимают вообще ничего. Хочешь "подыграть" врагу, согласившись помочь ему устроить геноцид и заманить его в ловушку? А вот хер тебе, "Гейл/Шедоухарт/Карлах не одобряет", ведь по их мнению ты не подыгрываешь. Видишь диалог, который выглядит как шутка, звучит как шутка, даже пахнет как шутка и шутливо на него отвечаешь, - а вот и нет, для компаньонов это оказывается была не шутка, так что лови осуждение. Они даже мельком не похожи на "живых", Что-то я не припомню таких проблем в DOS2 и ожидал, что и тут Larian не подведут, - подвели,
И вместо того, чтобы исправить очевидную недоработку, по крайней мере, с романами, разрабы продолжают отшучиваться "Ой, а мы и правда сделали их такими озабоченными и тупыми, забавно, не правда ли?". Нет, не забавно. И поскольку их жопы до сих пор влажные от активного вылизывания, они вряд ли в скором времени это исправят, если исправят вообще. Благо из-за того, что это всё же Larian, надежда всё-таки есть, и через год-полтора, как обычно у них бывает, эта игра будет совершенно иной.
P.S. А с этим медведем уже реально задрали.
Учитывая сколько внимания сексу в этой игре, какие-то нездоровые подозрения уже возникают. Вопрос только в том, к разработчикам или к целевой аудитории, которая вокруг этого хайп разводит.