Персонажи немного перевозбуждены, признается один из создателей Baldur's Gate 3 ©

Baldur's Gate 3 много играет с сексуальной стороной персонажей и романтических отношений, что явно признают даже сами разработчики, учитывая, что Адам Смит, главный сценарист игры, признал, что они выглядят перевозбужденными.

Смит определил, что персонажи действительно "too thirsty", что можно перевести как "слишком возбуждены", или что-то в этом роде. Это особенность, о которой Larian долго шутила при создании Baldur's Gate 3, но которое также было с умом использовано в маркетинге, учитывая успех ролика со знаменитой сценой с медведем.

Многие эмоциональные элементы персонажей включены в диалоги внутри партии. Учитывая, что Джахейра не является персонажем, с которым можно вступить в романтические отношения, это не очень откровенный материал. На самом деле, я понимаю, что в целом мы сделали чрезмерно озабоченных персонажей.

— сказал Смит, смеясь.

Это соображение относится и ко многим другим партийным персонажам Baldur's Gate 3, поскольку игроки также отмечали, что, особенно в первом акте игры, многие из них пытаются во что бы то ни стало вступить в сексуальные отношения или завести любовную интрижку.

Видимо, это та вещь, на которой Larian особенно хотела сыграть и которую не стесняется подчеркивать. С другой стороны, весьма показательно, что в "сексране" Baldur's Gate 3 уже есть новый рекорд - чуть более 4 минут.