Первый чарт продаж в Steam за 2024 год: Baldur's Gate 3, Steam Deck, Lethal Company по-прежнему находятся в лидерах

Компания Valve опубликовала первый еженедельный чарт продаж в Steam за 2024 год. Что касается первой десятки, то за прошедшую неделю она не сильно изменилась. Спасибо зимней распродаже, геймеры активно покупают хиты прежних лет: Cyberpunk 2077, RDR 2, GTA V, Elden Ring.
Возглавляют чарт ролевая игра Baldur's Gate 3 и портативная консоль Steam Deck, а третье место занимает инди-хоррор Lethal Company, который стал самой высокорейтинговой игрой 2023 года в сервисе Steam.
Ниже представлен перечень из десяти самых прибыльных товаров в Steam с 26 декабря по 2 января (только платные позиции):
- Baldur's Gate 3
- Steam Deck
- Lethal Company
- Call of Duty
- Cyberpunk 2077
- Elden Ring
- EA SPORTS FC 24
- Hogwarts Legacy
- Red Dead Redemption 2
- Grand Theft Auto V
Топ составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Так держать!!! Балда топ!!!
Заслуженно. Лучшая игра последних лет. Наряду с Ведьмаком 3, ДОС2 и Киберпанк 2077
А по количеству проданных копий будет пост?
call of duty первый ? который с медальки за отвагу слизали и так торопились что стырели вместе с радаром ?
Ну так к сожалению все больше и больше становится в мире любителей одной массы и субстанции которая является отходами жизнедеятельности человеческого кишечника и вот такие любители данного вещества в больших количествах скупают эти игры к сожалению
Гта5 я не думаю, что кто-то ещё активно покупает там же Стим считает и ещё донат в этом всем