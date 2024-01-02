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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 253 оценки

Первый чарт продаж в Steam за 2024 год: Baldur's Gate 3, Steam Deck, Lethal Company по-прежнему находятся в лидерах

Gruz_
Новости

Компания Valve опубликовала первый еженедельный чарт продаж в Steam за 2024 год. Что касается первой десятки, то за прошедшую неделю она не сильно изменилась. Спасибо зимней распродаже, геймеры активно покупают хиты прежних лет: Cyberpunk 2077, RDR 2, GTA V, Elden Ring.

Возглавляют чарт ролевая игра Baldur's Gate 3 и портативная консоль Steam Deck, а третье место занимает инди-хоррор Lethal Company, который стал самой высокорейтинговой игрой 2023 года в сервисе Steam.

Ниже представлен перечень из десяти самых прибыльных товаров в Steam с 26 декабря по 2 января (только платные позиции):

  1. Baldur's Gate 3
  2. Steam Deck
  3. Lethal Company
  4. Call of Duty
  5. Cyberpunk 2077
  6. Elden Ring
  7. EA SPORTS FC 24
  8. Hogwarts Legacy
  9. Red Dead Redemption 2
  10. Grand Theft Auto V

Топ составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

28
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Anomander Reik

Так держать!!! Балда топ!!!

2
Sir Walter

Заслуженно. Лучшая игра последних лет. Наряду с Ведьмаком 3, ДОС2 и Киберпанк 2077

1
Denya_007

А по количеству проданных копий будет пост?

1
Wolfenstein

call of duty первый ? который с медальки за отвагу слизали и так торопились что стырели вместе с радаром ?

0
darcs600

Ну так к сожалению все больше и больше становится в мире любителей одной массы и субстанции которая является отходами жизнедеятельности человеческого кишечника и вот такие любители данного вещества в больших количествах скупают эти игры к сожалению

0
luVol

Гта5 я не думаю, что кто-то ещё активно покупает там же Стим считает и ещё донат в этом всем

0