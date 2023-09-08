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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 110 оценок

По Baldurs Gate 3 вышла новая веселая анимационная короткометражка в честь релиза на PS5

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butcher69
Новости

YouTube-канал Mashed на YouTube представил новую комедийную анимационную короткометражку по Baldur's Gate 3. Историю посвятили переходу игры из раннего доступа к полноценному релизу и четверка персонажей встречается со своими двойниками.

Компания Mashed регулярно выпускает анимационные ролики, вдохновленные различными видеоиграми и аниме и созданные целой армией художников.

Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. Также Larian усердно работает над версией игры для Xbox Series X/S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Карлах и тут прекрасна :3 Вот бы мультсериал по Балдуру.

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Dark1994

Я не пойму, мультик те же актеры озвучивали?

1
-zotik-

ага

0
Лобо

А разве в бете Карлах не должна быть до жуть уродской?

0
Лобо

Им лучше не знать кто такой темный соблазн..

0
malars0

а что за прикол у Шедухи с волосами?

0