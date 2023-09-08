По Baldurs Gate 3 вышла новая веселая анимационная короткометражка в честь релиза на PS5

YouTube-канал Mashed на YouTube представил новую комедийную анимационную короткометражку по Baldur's Gate 3. Историю посвятили переходу игры из раннего доступа к полноценному релизу и четверка персонажей встречается со своими двойниками.
Компания Mashed регулярно выпускает анимационные ролики, вдохновленные различными видеоиграми и аниме и созданные целой армией художников.
Baldur's Gate 3 доступна на PC и PS5. Также Larian усердно работает над версией игры для Xbox Series X/S.
Карлах и тут прекрасна :3 Вот бы мультсериал по Балдуру.
Я не пойму, мультик те же актеры озвучивали?
ага
А разве в бете Карлах не должна быть до жуть уродской?
Им лучше не знать кто такой темный соблазн..
а что за прикол у Шедухи с волосами?