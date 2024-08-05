По иронии судьбы Baldur's Gate 3 стала "самой большой проблемой" Larian

Larian Studios уже приступила к работе над своими следующими играми, правда, их разработка займет много времени, в том числе из-за одной немаленькой "проблемы", которой оказалась Baldur's Gate 3. Полюбившаяся многим третья глава саги стала, пожалуй, той игрой, которая больше всего воплотила в себе страсть студии-разработчика, с таким количеством возможностей и невероятным вниманием к деталям, что теперь создает изрядную "головную боль" для ее будущих проектов.

В интервью PC Gamer руководитель отдела сценариев Адам Смит объяснил, что на данный момент главная проблема студии - придумывать новые идеи, которые еще не были реализованы в Baldur's Gate 3:

Одна из самых больших наших проблем сейчас заключается в том, что как только мы говорим о чем-либо, мы говорим, что уже сделали это в Baldur's Gate 3. А если подумать, то мы обнаруживаем, что многое уже было сделано в Baldur's Gate 3.

По словам Смита, это далеко не первый подобный случай, когда студии приходится сталкиваться с этой любопытной проблемой: подобное уже случалось при разработке самой Baldur's Gate 3, а также вызвало немало головной боли при создании Divinity Original Sin 2. Как утверждает разработчик, Larian не хочет "делать контент только ради того, чтобы его делать", а стремится к тому, чтобы у игроков всегда был новый опыт, да и сама компания никогда не была склонна к самоповторам.

Огромная работа, проделанная для создания ролевой игры, которой могут увлечься фанаты, по иронии судьбы создает проблемы для будущих игр, поскольку Larian всегда стремится создать что-то уникальное и инновационное при разработке своих новых игр. Возможно, именно по этой причине Larian в конце концов решила отказаться от разработки Baldur's Gate 4: желание создать что-то уникальное - вот что действительно движет этими разработчиками.